С корейской фигуристки во время выступления слетел топик. ФОТО, ВИДЕО

Корейской фигуристке приходилось поправлять верхнюю часть костюма
Фигуристке из Южной Кореи Юре Мин во время парного выступления на Олимпиаде пришлось то и дело поправлять слетавшую с ее плеч часть костюма. Несмотря на это спортсменам удалось откатать свою программу до конца.
22-летняя Юра Мин танцевала в паре с 24-летним фигуристом американского происхождения Александром Гамелиным. В итоге спортсмены набрали 51,97 балла и после трех из восьми видов занимают последнее место, отмечает Life.ru. «Несмотря на неисправность костюма, я получила огромное удовольствие, участвуя в парных катаниях на Олимпиаде у себя на родине! Я обещаю зашить себя к одиночным соревнованиям. Благодарим зрителей за то, что поддерживали нас до самого конца», — написала Юра Мин после выступления.