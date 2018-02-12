В Югре прошла финальная часть конкурса по отбору нового директора окружного фонда капитального ремонта многоэтажных домов. По данным источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, победителя объявят завтра.
Итоговой частью конкурса было собеседование с кандидатами. По результатам предыдущих испытанийв финал вышли Елена Дарибабина, Борис Дутов, Алексей Ряднов, Ольга Леснова. Решение о том, кто возглавит фонд капремонта, официально будет озвучено во вторник, 13 февраля.
По данным источников «URA.RU», победителем назовут врио руководителя фонда Елену Дарибабину. По предварительной информации, она победила с минимальным отрывом.
Напомним, фонд капремонта лишился директора в начале 2016 года после резонансного скандала. Прежний руководитель Сергей Макаров использовал деньги жителей ХМАО за капремонт для начисления высоких зарплат — за 11 месяцев 2015 года заработал свыше 10 млн рублей. Макарова стали называть «капитальным миллионером», а найти нового директора не могли почти два года — власти региона трижды объявляли конкурс, но не могли отобрать достойных кандидатов.