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17:13  12 февраля 2018 1

В ХМАО назовут нового директора фонда капремонта. «URA.RU» уже знает, кто преемник «капитального миллионера»

Надписи на криминальную тему на стенах и другие снимки Екатеринбурга, рабочие, строительные леса, ремонт дома, капремонт
Карпемонтом жилых многоэтажек будет руководить новый директорФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре прошла финальная часть конкурса по отбору нового директора окружного фонда капитального ремонта многоэтажных домов. По данным источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, победителя объявят завтра.

Итоговой частью конкурса было собеседование с кандидатами. По результатам предыдущих испытанийв финал вышли Елена Дарибабина, Борис Дутов, Алексей Ряднов, Ольга Леснова. Решение о том, кто возглавит фонд капремонта, официально будет озвучено во вторник, 13 февраля.

Елена Дарибабина возглавит фонд, которым временно руководит после отставки «капитального миллионера» Макарова
Фото: сайт фонда капремонта ХМАО

По данным источников «URA.RU», победителем назовут врио руководителя фонда Елену Дарибабину. По предварительной информации, она победила с минимальным отрывом.

Напомним, фонд капремонта лишился директора в начале 2016 года после резонансного скандала. Прежний руководитель Сергей Макаров использовал деньги жителей ХМАО за капремонт для начисления высоких зарплат — за 11 месяцев 2015 года заработал свыше 10 млн рублей. Макарова стали называть «капитальным миллионером», а найти нового директора не могли почти два года — власти региона трижды объявляли конкурс, но не могли отобрать достойных кандидатов.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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