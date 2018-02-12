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17:23  12 февраля 2018 1

Ямальца заставили снести беседку из-за аварии на теплосетях

К месту порыва было сложно подобратьсяФото: АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»

Ноябрьский городской суд обязал собственника жилого дома снести беседку и бетонный забор, чтобы обеспечить поставщику ресурсов доступ к месту аварии. Судебное разбирательство началось со спора между владельцем дома и «Энерго-Газ-Ноябрьском» в ноябре 2017 года, сообщили в компании.

Тогда произошло технологическое нарушение на теплосетях. К месту порыва было сложно подобраться из-за бетонного основания, беседки и забора. Но аварийная бригада устранила неполадку.

Чтобы подобные ситуации не повторялись, владелец земельного участка обратился в суд с требованием перенести транзитные тепловые сети с его территории. Но суд его не поддержал, поскольку вмешательство в систему теплотрассы повлечет ущерб для муниципального имущества и для жителей более чем 30 домов, которые получают тепло по этим сетям. Кроме того, в ходе заседания было установлено, что сети проложены еще до того, как землю выделили в собственность, а значит, владелец участка знал об их наличии, но нарушил требования правил охраны.

В результате суд обязал собственника земли в течение месяца демонтировать все, что находится в пределах охранной зоны сетей. Если хозяин дома не выполнит требование, администрация проведет демонтаж самостоятельно, а все расходы взыщет с владельца участка.

Ольга Кулакова
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