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10 февраля 2018
09 февраля 2018
20:04  09 февраля 2018 10

Грудинин заявил, что у него нет проблем из-за счетов в Швейцарии

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург, серп и молот, кпрф, грудинин павел
Все было сделано по законуФото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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К кандидату от КПРФ Павлу Грудинину не предъявляют претензий из-за зарубежных счетов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Нижнем Новгороде.

Корреспондент NewsNN спросила, боялся ли Грудинин быть недопущенным к выборам из-за счетов за границей. Кандидат ответил, что, во-первых, ничего не скрывал. Он открыл счета летом 2017 года и уведомил об этом налоговую службу. Также он пояснил, что, несмотря на количество вопросов от журналистов о зарубежных счетах, реальных претензий ему никто не предъявляет.

Грудинин не успел закрыть счета до подачи документов в ЦИК из-за того, что поздно узнал о своем выдвижении: «Поскольку я узнал о том, что я выдвигаюсь в президенты только 23 декабря, а с 24 декабря в Европе выходные, я получил документы несколько позже. И о чем уведомил нашу Центральную избирательную комиссию, не нарушив ни одного закона».

Ранее заместитель председателя ЦИК заявила, что у Грудинина есть незакрытые счета в Швейцарии и в Австрии. Всего на них было обнаружено 37 млн рублей.

Семен Гринберг
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