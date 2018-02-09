Грудинин заявил, что у него нет проблем из-за счетов в Швейцарии

20:04 09 февраля 2018 10

Все было сделано по закону Фото: Анна Майорова © URA.RU

К кандидату от КПРФ Павлу Грудинину не предъявляют претензий из-за зарубежных счетов. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Нижнем Новгороде.

Корреспондент NewsNN спросила, боялся ли Грудинин быть недопущенным к выборам из-за счетов за границей. Кандидат ответил, что, во-первых, ничего не скрывал. Он открыл счета летом 2017 года и уведомил об этом налоговую службу. Также он пояснил, что, несмотря на количество вопросов от журналистов о зарубежных счетах, реальных претензий ему никто не предъявляет.

Грудинин не успел закрыть счета до подачи документов в ЦИК из-за того, что поздно узнал о своем выдвижении: «Поскольку я узнал о том, что я выдвигаюсь в президенты только 23 декабря, а с 24 декабря в Европе выходные, я получил документы несколько позже. И о чем уведомил нашу Центральную избирательную комиссию, не нарушив ни одного закона».

Ранее заместитель председателя ЦИК заявила, что у Грудинина есть незакрытые счета в Швейцарии и в Австрии. Всего на них было обнаружено 37 млн рублей.