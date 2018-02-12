Тюменца, пострадавшего во время стычки с гаишниками, наказали за спор с силовиками. ФОТО

21:39 12 февраля 2018 1

Тюменец получил телесные повреждения во время общения с инспекторами ГИБДД Фото предоставлено Д. Пивенем

Тюменец Дмитрий Пивень пытается доказать в суде, что его избили сотрудники ГИБДД. Однако уже второй суд не видит в действиях сотрудников ничего противоправного. Судья постановил лишь изменить трактовку прежнего решения. Теперь, по решению суда, тюменец не сопротивлялся действиям гаишников, а просто был наказан за неповиновение. Штраф в размере 1000 рублей суд оставил без изменения.

Пивень 13 декабря 2017 года был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов, а также за нечитаемые госномера. По его словам, еще накануне он заметил, что за ним наблюдает экипаж ведомства. «Я видел, как инспекторы фиксируют мой выезд на работу и с работы», — уточнил Дмитрий Пивень и отметил, что ранее он неоднократно писал жалобы на сотрудников ГИБДД, фиксировал их нарушения на видеокамеру. «Я считаю, что они не знают основ законодательства. К гражданским людям применяют законы, которые регламентируют действия самих сотрудников», — пояснил он.

В этот раз, когда сотрудник ГИБДД остановил его и попросил предъявить документы, Пивень уточнил, какие именно документы и почему у него запрашивают. В результате возник спор. Сотрудники полиции в грубой форме заявили о том, что у остановленного нечитаемые номера, Пивень это отрицал и пытался фиксировать грубый разговор силовиков на камеру. Инспектор ГИБДД стал отбирать ее у него: «Мало того, что он заламывал мне руки, в итоге еще устроили личный досмотр без протокола и без свидетелей». После досмотра мужчина не обнаружил у себя видеокамеры. «Я позвонил в службу 112 и сообщил о том, что сотрудники ГИБДД изъяли у меня камеру, при этом в протоколе это не зафиксировали, по сути, похитили. Сотрудник, который проводил досмотр, сообщил мне, что камера лежит под машиной. Я поднял камеру, но флеш-карты в ней не оказалось», — рассказал Дмитрий Пивень.

Синяки и ссадины зафиксированы врачами Фото предоставлено Д. Пивенем

В результате разбирательств гаишники составили протокол об административном правонарушении, в котором было указано, что Пивень сопротивлялся действиям сотрудников полиции и вел себя агрессивно. В Центральном суде ему назначили штраф в размере 1000 рублей по ч. 1 статьи 19.3 (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Дмитрий Пивень не согласился с решением суда и подал апелляцию в Тюменский областной суд, который сегодня постановил оставить приговор без изменения, однако изменить трактовку постановления. Убрать из резолюции, что обвиняемый «оказывал активное физическое сопротивление, пытался скрыться с места задержания».

Как пояснили в ГИБДД Тюменской области, Пивень обжаловал протокол за неповиновение сотрудникам ведомства. К нему действительно была применена физическая сила, и это было признано законным. Следственный комитет также отказал мужчине в возбуждении уголовного дела в отношении инспекторов как в части нанесения телесных повреждений, так и в части хищения камеры. Штраф в 1000 рублей был признан законным. Дмитрий Пивень планирует дальше отстаивать свои права. «Меня не устраивает резолюция суда: часть1 статьи 19.3.», — уточнил Пивень. Обжаловать решение суда он сможет после получения постановления.