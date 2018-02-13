01:34 13 февраля 2018 0

Возгорания на борту не было, причины задымления выясняют специалисты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Самолет авиакомпании UTair, вылетевший вечером 12 февраля из московского аэропорта Внуково в Сургут, развернулся и совершил экстренную посадку из-за дыма в кабине пилота.

«В кабине пилота произошло задымление. Сейчас прошла эвакуация пассажиров самолета», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Собеседник агентства добавил, что возгорания на борту не произошло, а источник задымления сейчас выясняют специалисты.

По неподтвержденным данным, никаких дефектов техники при осмотре не обнаружили, а неприятный запах якобы мог возникнуть из-за кондиционера. На борту находились 130 пассажиров. Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет запланирован на 23:30.

11 февраля, напомним, вылетевший из Москвы в Орск самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение через несколько минут после взлета. На борту находились 6 членов экипажа и 65 пассажиров — все они погибли.