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Главные новости Курганской области
11:31  13 февраля 2018 5

В Кургане мясной магазин предложил в подарок влюбленным парочкам свиные копытца. ФОТО

Ножки предлагается пустить на холодецФото: «Мясная лавка», «ВКонтакте»

Один из мясных магазинов в Кургане предложил жителям города необычный подарок в День влюбленных — при любой покупке 14 февраля в подарок выдают пару свиных ножек. Реклама акции «Каждой паре — по паре» распространяется в местных группах «ВКонтакте».

В комментариях горожане удивились нетривиальному маркетинговому ходу. «Тогда уж и комплект рожек, к копытам-то!» — поделился идеей Вадим Иванов. «Эти пары вместо празднований с конфетами-букетами пойдут варить холодец?» — задумалась Катя Семилетова. «Сами жрите свиные копыта!» — обиделась Лариса Фомина.

Как пояснили «URA.RU» в мясной лавке, акция отчасти задумывалась как шуточная, чтобы привлечь внимание к магазину, который открылся недавно. «Хотелось сделать приятное влюбленным, ну что мы можем еще подарить? Из этих ножек готовится замечательный холодец», — отметил представитель магазина.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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