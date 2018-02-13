Один из мясных магазинов в Кургане предложил жителям города необычный подарок в День влюбленных — при любой покупке 14 февраля в подарок выдают пару свиных ножек. Реклама акции «Каждой паре — по паре» распространяется в местных группах «ВКонтакте».
В комментариях горожане удивились нетривиальному маркетинговому ходу. «Тогда уж и комплект рожек, к копытам-то!» — поделился идеей Вадим Иванов. «Эти пары вместо празднований с конфетами-букетами пойдут варить холодец?» — задумалась Катя Семилетова. «Сами жрите свиные копыта!» — обиделась Лариса Фомина.
Как пояснили «URA.RU» в мясной лавке, акция отчасти задумывалась как шуточная, чтобы привлечь внимание к магазину, который открылся недавно. «Хотелось сделать приятное влюбленным, ну что мы можем еще подарить? Из этих ножек готовится замечательный холодец», — отметил представитель магазина.