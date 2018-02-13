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Главные новости Курганской области
14:19  13 февраля 2018 2

Из-за прорыва трубы Курган вновь «поплыл». Без воды осталась детская поликлиника. ФОТО

В результате аварии оказалась подтоплена улица Куйбышева в районе «Кургансельмаша»Фото: «Инцидент | Курган», «ВКонтакте»

В Кургане из-за аварийной ситуации на водопроводе на улице Ломоносова, 2 затопило улицу Куйбышева в районе Гагаринского путепровода. Фотографиями поделился очевидец в группе «ВКонтакте» «Инцидент | Курган».

Как сообщили в АО «Водный Союз», сейчас специалисты откачивают воду тремя вакуумными бочками. Без воды остаются административные и жилые здания по адресам: улица Ломоносова, 8а, 9, 10, 11, улица Гагарина, 7 (в том числе детская поликлиника), 15а и улица Пугачева, 3.

Специалисты откачивают воды тремя вакуумными бочками
Фото: «Инцидент | Курган», «ВКонтакте»

Напомним, 30 января в центре города из-за масштабной аварии затопило несколько улиц. Виновником коммунального ЧП тогда назвали рабочих, нанятых застройщиком Александром Бабочкиным. Аварийные ситуации на водопроводных сетях в Кургане возникают практически каждый день, износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%. Чтобы в полной мере разобраться с проблемой, АО «Водный союз» не хватает собственных средств — вместо запланированной в 2017 году субсидии в 72 млн рублей городская администрация направила компании лишь 23,5 млн рублей. При этом изначально речь шла о 150 млн рублей, которые необходимы «Водному союзу», чтобы поддерживать аварийные сети в рабочем состоянии.

Вера Чернышева
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