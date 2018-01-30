Мэрия назвала виновника коммунального потопа в центре Кургана

Виновниками коммунального ЧП в центре Кургана стали работники, нанятые застройщиком Александром Бабочкиным. Подрядная организация при подключении новостройки по улице Максима Горького к канализации повредила магистральный трубопровод диаметром 600 мм, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В результате аварии подтопленными оказались несколько улиц: Максима Горького, Карла Маркса, Володарского, Комсомольская и Томина. Чтобы остановить утечку, АО «Водный Союз» снизило давление в центральной части города. По предварительным данным, под ограничение попали дома и здания от улицы Красина до района Кургансельмаш, от улицы Гоголя до улицы Куйбышева, а также дома, расположенные на улице Климова. Сейчас на месте проводятся восстановительные работы. Ситуация находится на контроле городских властей, на месте побывал директор департамента ЖКХ Александр Гонцов.
Получить оперативный комментарий застройщика Александра Бабочкина не удалось — он попросил корреспондента связаться с ним позже.
Как ранее сообщало «URA.RU», аварийные ситуации в Кургане возникают практически каждый день из-за изношенности сетей. Администрация города Кургана вместо запланированной в 2017 году субсидии в 72 млн рублей направила «Водному союзу» лишь 23,5 млн рублей. При этом изначально речь шла о том, что компании необходимо 150 млн рублей, чтобы поддержать аварийные сети. Сейчас износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%.
В пресс-службе АО «Водный союз» отметили, что «все убытки компания планирует предъявить виновнику аварийной ситуации (подрядчику строительной компании ООО „Газинвест“) в претензионно-исковом порядке».