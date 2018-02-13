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13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости Пермского края
15:26  13 февраля 2018 1

В Перми завели уголовное дело из-за избиения DJ Smash в ночном клубе

Ширман получил многочисленные травмы головы и перелом челюстиФото: Dj Smash, Instagram

Главное управление МВД России по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту избиения музыканта Андрея Ширмана, известного под псевдонимом Dj Smash, в ночном клубе «Дом культуры». Пострадавший утверждает, что обидчиками являются экс-депутат Александр Телепнев с другом Сергеем Ванкевичем.

Нападение произошло 10 февраля, диджей обратился в полицию спустя два дня. В заявлении Ширман указал, что ему были нанесены телесные повреждения. Правоохранительные органы возбудили дело за «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В пресс-службе ведомства сообщили, что сейчас проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Как ранее писало «URA.RU», Dj Smash в своем аккаунте в Instagram опубликовал кадры своего избиения, перечислил причиненный здоровью ущерб и назвал имена обидчиков. Бывший депутат Телепнев назвал информацию об их потасовке недостоверной. Известный рэпер Тимати вступился за музыканта и написал пост, где призвал, чтобы в Москве обратили внимание на инцидент и дали «соответствующие поручения правоохранительным органам», писало «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
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