DJ Smash опубликовал кадры своего избиения и назвал имена обидчиков. ВИДЕО

21:02 12 февраля 2018 3

Музыканту дорого обошлась поездка в Пермь ФОТО: личная страница Андрея Ширмана в Instagram

Момент избиения музыканта Андрей Ширмана, более известного как DJ Smash, в ночном клубе Перми попал на камеры видеонаблюдения. По короткому ролику невозможно определить ни зачинщиков драки, ни причин конфликта — она произошла в противоположном от камеры углу.

Инцидент в ночном клубе «Дом культуры» произошел 9 февраля. По словам Ширмана, в разгар вечеринки к нему подошел пьяный посетитель Сергей Ванкевич с просьбой сделать еще одно совместное фото — первое селфи получилось обрезанным. Получив отказ, разъяренный поклонник попытался оттащить его от бара, но сам упал.



«В следующую секунду стоявший рядом Александр Телепнев нанес мне удар по виску и челюсти, свалив меня с ног, и после оба добивали меня ногами. Я находился в сознании. Открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и еще много чего, — написал Ширман в Instagram.

Ранее рэпер Тимати обвинил в избиении Ширмана пермского экс-депутата Александра Телепнева и его «трусливого дружка». Артист призвал губернатора Прикамья Максима Решетникова и местные правоохранительные органы разобраться в произошедшем. Сам Телепнев назвал информацию об их потасовке недостоверной.