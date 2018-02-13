В Кургане на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли школу №67, а также частично приостановили занятия в восьми образовательных учреждениях — временно не посещают занятия ученики 22 классов. Частично приостановлено посещение в четырех детсадах, где закрыто четыре группы, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на департамент социальной политики.
Кроме того, по информации регионального Роспотребнадзора, до 15 февраля установлен карантин в двух группах Курганского технологического колледжа. При этом, по итогам 6-й недели 2018 года, заболеваемость ОРВИ в регионе остается ниже эпидпорога на 11,7% — всего зарегистрировано 5476 случаев.
Как пояснила «URA.RU» пресс-секретарь ведомства Светлана Хомко, карантин в образовательных организациях имеют право устанавливать, если на занятиях по болезни отсутствуют 20% учащихся. «В Кургане заболеваемость примерно на том же уровне, что и в общем по области, основную группу заболевших сейчас составляют маленькие дети — до четырех лет», — уточнила собеседница. Она добавила, что более свежая статистика станет известна к концу этой недели.