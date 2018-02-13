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13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
19:38  13 февраля 2018 0

«А на чем еще ездить?» Мэр дотационного уральского города покупает машину за 1,7 млн рублей

Администрация предприняла вторую попытку по покупке автоwww.toyota.ru

На сайте госзакупок появилось объявление об аукционе, опубликованное администрацией города Алапаевска. Чиновники намерены купить автомобиль ценой 1 788 333 (один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки. Это должна быть «Тойота Камри» 2018 года выпуска.

В требованиях к машине подробно указаны мельчайшие детали. Новая машина должна быть серебристого цвета, с кожаной обивкой салона черного цвета. Максимальная скорость, которую должен развивать автомобиль, должна быть не менее 210 км/ч, при этом расход топлива в смешанном цикле не должен превышать 7.9 л/100 км. Также необходима шестиступенчатая коробку передач, машина должна разгоняться до 100 км/ч за 9 секунд. Необходимы хромированные наружные ручки дверей, электрические складывающиеся зеркала заднего вида, двухсезонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой, обогрев передних и задних сидений, аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 6 динамиков, аудиосистема с цветным LCD дисплеем, коммуникационная система Bluetooth, беспроводное зарядное устройство для телефона и так далее.

Редакция «URA.RU» обратилась к главе Алапаевска Сергею Беспалову с вопросом о целесообразности дорогостоящей покупки. «А на чем еще ездить? — удивился мэр. — В бюджет была заложена эта сумма, вот и покупаем».

Отметим, это не первая попытка алапаевской администрации купить «Тойоту Камри». Прошлая была предпринята в 2013 году. Тогда также появилось объявление на сайте госзакупок, в то время автомобиль стоил чуть больше миллиона рублей. После того как депутат Заксобрания Свердловской области Андрей Альшевских (ныне депутат Госдумы) обратился с заявлением в прокуратуру, эта покупка была признана экономически необоснованной.

«Уже знаю, что они хотят вновь купить дорогой автомобиль. Некрасивая ситуация, транспорт, конечно, нужен, но не с того новое руководство города начинает работу. Есть другие проблемы, по „Водоканалу“ (долг перед энергетиками 32 млн рублей) и другие актуальные вопросы. Новый глава не на том начинает концентрировать внимание. Вопрос этики и целесообразности, думаю, будет рассмотрен местными депутатами на заседании думы», — заявил «URA.RU» Альшевских. По данным агентства, за последние полтора года администрация Алапаевска купила три менее дорогих, но новых иномарки — две «Тойоты» и «Фольксваген».

Александр Лукманов
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