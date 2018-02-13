«А на чем еще ездить?» Мэр дотационного уральского города покупает машину за 1,7 млн рублей

19:38 13 февраля 2018 0

Администрация предприняла вторую попытку по покупке авто www.toyota.ru

На сайте госзакупок появилось объявление об аукционе, опубликованное администрацией города Алапаевска. Чиновники намерены купить автомобиль ценой 1 788 333 (один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки. Это должна быть «Тойота Камри» 2018 года выпуска.

В требованиях к машине подробно указаны мельчайшие детали. Новая машина должна быть серебристого цвета, с кожаной обивкой салона черного цвета. Максимальная скорость, которую должен развивать автомобиль, должна быть не менее 210 км/ч, при этом расход топлива в смешанном цикле не должен превышать 7.9 л/100 км. Также необходима шестиступенчатая коробку передач, машина должна разгоняться до 100 км/ч за 9 секунд. Необходимы хромированные наружные ручки дверей, электрические складывающиеся зеркала заднего вида, двухсезонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой, обогрев передних и задних сидений, аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 6 динамиков, аудиосистема с цветным LCD дисплеем, коммуникационная система Bluetooth, беспроводное зарядное устройство для телефона и так далее.

Редакция «URA.RU» обратилась к главе Алапаевска Сергею Беспалову с вопросом о целесообразности дорогостоящей покупки. «А на чем еще ездить? — удивился мэр. — В бюджет была заложена эта сумма, вот и покупаем».

Отметим, это не первая попытка алапаевской администрации купить «Тойоту Камри». Прошлая была предпринята в 2013 году. Тогда также появилось объявление на сайте госзакупок, в то время автомобиль стоил чуть больше миллиона рублей. После того как депутат Заксобрания Свердловской области Андрей Альшевских (ныне депутат Госдумы) обратился с заявлением в прокуратуру, эта покупка была признана экономически необоснованной.

«Уже знаю, что они хотят вновь купить дорогой автомобиль. Некрасивая ситуация, транспорт, конечно, нужен, но не с того новое руководство города начинает работу. Есть другие проблемы, по „Водоканалу“ (долг перед энергетиками 32 млн рублей) и другие актуальные вопросы. Новый глава не на том начинает концентрировать внимание. Вопрос этики и целесообразности, думаю, будет рассмотрен местными депутатами на заседании думы», — заявил «URA.RU» Альшевских. По данным агентства, за последние полтора года администрация Алапаевска купила три менее дорогих, но новых иномарки — две «Тойоты» и «Фольксваген».