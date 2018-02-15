Семья из Екатеринбурга первой в России получила ипотеку под 6% годовых

11:45 15 февраля 2018 12

Уральцы взяли ипотеку на квартиру в Академическом на льготных условиях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский банк Сбербанка выдал первый кредит по госпрограмме поддержки молодых семей с детьми. Семья из Екатеринбурга оформила ипотеку по льготным условиям и в ближайшие дни въедет в свою новую квартиру в Академическом районе.

Новая программа была запущена в Уральском банке 7 февраля, а уже на следующий день семья екатеринбуржцев, в которой две недели назад родился второй ребенок, получила ипотечный кредит с процентной ставкой в размере 6% годовых на первые три года. «Екатеринбург стал одним из первых городов страны, где Сбербанк выдал кредит по новой программе. Ипотека — очень популярный инструмент улучшения жилищных условий, особенно среди молодых семей. Появление такой программы в нашей стране имеет большое социальное значение», — сообщил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев отметил, что екатеринбургской семье повезло вдвойне. «Они первые в России купили квартиру по новой программе Сбербанка под 6% годовых и стали обладателем жилья, в которое заедут в ближайшие дни. Три школы, детские сады, поликлиника, магазины — все находится рядом с домом», — сказал Киселев.

Обязательными требованиями для участия в новой программе для молодых семей является первоначальный взнос в размере не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, а также страхование жизни и здоровья. При этом объем ипотеки при покупке жилья на территории Уральского региона не должен превышать 3 млн рублей.