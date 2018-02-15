В Курганской области из-за ОРВИ отменяются массовые мероприятия

Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия города Шадринск решила ввести ограничения на массовые мероприятия с участием детей и подростков. Особый режим действует с 14 февраля.
Ограничительные меры касаются школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и культуры, сообщили в администрации Шадринска. В то же время в организациях, где высок риск распространения вирусов, вводится масочный режим — это предприятия торговли, сферы обслуживания и общественного транспорта.
Заболеваемость острыми респираторными инфекциями среди детей до 14 лет резко возросла на минувшей неделе, рассказали на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии. На карантин закрыты отдельные классы и группы детских садов Шадринска, где порог заболеваемости ОРВИ превысил 20%.