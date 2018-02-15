13:32 15 февраля 2018 16

Будущий директор Шарташского лесопарка Александр Умников — пока свободный фотограф Фото: страница на Facebook Александра Умникова

Общефедеральные установки на открытость и омоложение кадров не возымели никакого влияния на свердловских чиновников. Утром в четверг, 15 февраля, в резиденции главы региона состоялось повторное тестирование кандидатов на должность директора Шарташского лесопарка. Продвигаемый властью кандидат — 58-летний «свободный фотограф» Александр Умников — продемонстрировал абсолютное знание закона, поскольку сумел ответить сразу на 100% вопросов. Ближайшие его соперники справились в среднем с 70-80% тестовых заданий.

По поручению губернатора по этой сплошной застройке у берега новому директору Шарташа надлежит проложить велосипедную дорожку Фото: читатели URA.RU

Предыдущее тестирование, проводившееся в понедельник, 12 февраля, помимо Умникова, прошел 32-летний юрист Семен Копьев. Но, поскольку на остальных тестируемых (порядка 8 человек), по версии чиновников-организаторов процесса, система дала сбой и зависла, было решено переиграть результаты. Компьютерные системы в администрации губернатора курирует экс-директор МБУ «Электронный Екатеринбург» Дмитрий Леонтьев, но его объяснений по этому поводу общественность не услышала.

В 2012 году Александр Умников появился в екатеринбурсгкой повестке после того, как вошел в топ-менеджмент ОАО «Информационная сеть», которое является интегратором проекта «Транспортная карта города Екатеринбурга» («Е-карта»). До этого Умников работал в сфере туризма и сделок с недвижимостью — был первым замдиректора ТОО «Екатеринбургское БМТ „Спутник“, директором ООО „Туристская компания ‚Променад‘, ООО ‚Инвестиционно-строительное предприятие ‚Город‘, ООО ‚Екатеринбургское квартирное Бюро‘, а также до февраля 2006 года входил в состав акционеров ОАО ‚Банк ‚Екатеринбург‘.

В последние годы Умников оставил все свои посты и стал «свободным фотографом» — его работы появлялись на выставках, устраивавшихся при поддержке мэрии. Супруга Александра Умникова — Евгения — с 1 января 2005 года по 30 декабря 2015 года возглавляла управление образования Екатеринбурга, сейчас возглавляет екатеринбургский ТЮЗ, и считается выходцем из команды экс-замглавы горадминистрации Владимира Тунгусова.

Узнать у самого Умникова, как ему удалось добиться 100% знания законодательных и нормативных актов, попавших в тест, пока не удалось — его сотовый телефон не отвечает. «Не могу прокомментировать успехи теста: надо дождаться окончания конкурсных процедур и подведения итогов комиссией. Но тут как в биатлоне. Стопроцентная стрельба не гарантирует победу на финише. Но, поскольку я не влияю на решение комиссии, могу смело сказать, что Александр Умников больше всех нас вместе взятых проводит времени на Шарташе — в прогулках, в поездках на велосипеде, в скандинавской ходьбе. Это человек, который отлично знает все дорожки как свои пять пальцев и любит озеро с окружающей территорией», — поделился позицией обладминистрации глава департамента информполитики региона Александр Иванов.