Свердловские избиркомы пошли на крайние меры ради повышения явки

Членам действующих в Свердловской области участковых избирательных комиссий рекомендовано начать обход квартир на своих участках в ходе которого приглашать жителей принять участие в намеченных на 18 марта выборах президента РФ. Об этом сообщило «URA.RU» несколько представителей избиркомов.
Источник агентства в избирательной системе уточняет, что ранее члены комиссий лично разносили по почтовым ящикам приглашения на избирательные участки. Затраченное ими время считалось рабочим и оплачивалось согласно установленным нормативам. Однако личного общения с рядовыми свердловчанами от них никто не требовал. «Но сейчас ситуация совсем другая. Нужно повысить явку любыми законными способами. Разумеется, никаких приказов в бумажном виде по этому поводу не рассылается. Это устные рекомендации», — поясняет источник «URA.RU».
Дозвониться в пресс-службу Свердловского облизбиркома и получить официальные комментарии не удалось.