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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
06:58  16 февраля 2018 0

Свердловские избиркомы пошли на крайние меры ради повышения явки

Выборы 2015 Курган, урна для голосования, выборы 2015
Повышение явки стало вопросом государственной важностиФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Членам действующих в Свердловской области участковых избирательных комиссий рекомендовано начать обход квартир на своих участках в ходе которого приглашать жителей принять участие в намеченных на 18 марта выборах президента РФ. Об этом сообщило «URA.RU» несколько представителей избиркомов.

Источник агентства в избирательной системе уточняет, что ранее члены комиссий лично разносили по почтовым ящикам приглашения на избирательные участки. Затраченное ими время считалось рабочим и оплачивалось согласно установленным нормативам. Однако личного общения с рядовыми свердловчанами от них никто не требовал. «Но сейчас ситуация совсем другая. Нужно повысить явку любыми законными способами. Разумеется, никаких приказов в бумажном виде по этому поводу не рассылается. Это устные рекомендации», — поясняет источник «URA.RU».

Дозвониться в пресс-службу Свердловского облизбиркома и получить официальные комментарии не удалось.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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