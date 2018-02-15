Зюганов отреагировал на новости с Урала, где Грудинин «расколол» обкомы

17:53 15 февраля 2018 0

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивает: выдвижение Грудинина лишь укрепило партию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В КПРФ отрицают раскол из-за выдвижения Павла Грудинина на президентских выборах. «Вы этого не дождетесь!» — заявил в ходе пресс-конференции, посвященной 25-летию восстановления деятельности коммунистической партии в России, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Так он ответил на вопрос корреспондента «URA.RU» о растущем недовольстве среди коммунистов, которых на голосовании представит бизнесмен без партбилета.

По информации агентства, в ряде региональных отделений существует недовольство аппаратной политикой ЦК КПРФ. Делегаты из многих регионов ехали на съезд партии с мандатами голосовать за кандидатуру Геннадия Зюганова. «Но в Москве нас убедили выбрать бизнесмена Грудинина. Сейчас же, чем больше мы узнаем о нем, тем больше сожалеем о своем выборе», — рассказал один их собеседников «URA.RU».

Комментируя ситуацию, Зюганов заявил, что голосование на съезде было тайным, а решение по Грудинину съезд принял под бурные аплодисменты. «Никакого раскола нет. У нас партия сильная, и она преодолеет любые трудности и проблемы», — отрезал глава КПРФ.

Он также отметил, что участие Грудинина в президентской кампании, наоборот, улучшило показатели партии. По его словам, в январе этого года в КПРФ вступило больше обычного числа человек. Всего за прошедший год партбилеты получили 34 тысячи человек, уточнил глава партии. Зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин объяснил поддержку бизнесмена Грудинина электоратом коммунистов: «Народ истосковался по красным директорам».

Также Зюганов заявил о том, что КПРФ готово мобилизовать полмиллиона наблюдателей для проведения честных выборов 18 марта. «На каждый участок можем привести по пять наблюдателей», — пояснил он.

Выборы президента пройдут 18 марта.