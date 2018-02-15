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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:00  15 февраля 2018 2

Российского «солдата будущего» срисовали с американской компьютерной игры. ФОТО

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, знак, автоматчик, войска, крым, солдаты, военные, стоп контрол, украина, вежливые люди
Современный облик российских военных станет еще более футуристичнымФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин представил депутатам Госдумы экипировку и вооружение, предназначенные для переоснащения Российской армии. Отчет о презентации Фонда перспективных исследований он разместил на своей странице в Twitter.

«Группа депутатов Государственной Думы ФС РФ по моему приглашению посетила @fpi_russia и ознакомилась с результатами его работы в области робототехники, перспективного материаловедения, аддитивных и информационных технологий», — написал чиновник.

Как следует из представленных материалов, российским военнослужащим придется носить на себе по 26 кг оружия и снаряжения, пишет «Федеральное агентство новостей». Комплект будет включать бронированный шлем с забралом, форму и обувь с системой малозаметности, последнюю версию автомата Калашникова (АК-12 с подствольным гранатометом ГП-34 и ночным прицелом 1ПН-100), коммуникатор с возможностью навигации GPS/ГЛОНАСС и базу для подключения различных радиоэлектронных устройств. Стоимость оружия и снаряжения солдата составит 45 тысяч долларов.

«Найдите десять отличий?» — предлагают пользователи.
Фото: twitter «Лентач»

Между тем некоторые россияне уже обратили внимание, что фото презентации подозрительно напоминают заставку компьютерной игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier. В ответ на это в корпорации «Ростех» заявили, что изображение и фото бойца в представленном концепте отражает «идеал», к которому движутся сегодня абсолютно все и который в перспективе будет воплощен не в компьютерной 3D-графике, а в реальности». Некоторые пользователи Сети также не преминули отметить, что в боевой обстановке военные всех стран используют определенный набор поз и «сложно выдумать новую, которая не будет на что-то похожа».

Владимир Васин
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