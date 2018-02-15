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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:20  15 февраля 2018 2

Запашный будет во фраке штурмовать ресторан, где не прошел фейсконтроль. ВИДЕО

За восемь часов видео Запашного набрало около 10 тысяч просмотровФото: страница Аскольда Запашного в Instagram

Знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный приготовился «штурмовать» тульский ресторан «Пряник», в котором ранее не прошел фейсконтроль. На своей странице в Instagram, Запашный опубликовал эпичный ролик о том, как готовится к новому походу в ресторан.

Для того, чтобы соответствовать представлениям тульских рестораторов о дресс-коде, народный артист России приготовил фрак. «Противостояние принимает новую форму. Смотрите трейлер к эпическому тульскому блокбастеру! Не рекомендуется к просмотру личностям с расшатанной психикой, детям, беременным и людям с отсутствующим чувством юмора, не понимающим, что такое троллинг 80 lvl», — иронизирует Запашный.

В феврале Запашный в компании друзей попытался поужинать в «Прянике». Сначала на входе им преградила дорогу охрана, а потом артисту и его сопровождающим предложили раздеться и внести по пять тысяч рублей на депозит, написали argumenti.ru. Какое-то время спустя к ним подошел охранники и предложил компании покинуть ресторан, поскольку «в заведении работает фейс-контроль и дресс-код».

Ни разу не столкнувшийся с подобной проблемой в заведениях Нью-Йорка, Монте-Карло и других городов мира знаменитый артист не стал спорить. Покидая «Пряник», он попросил охранника сообщить директору, кого он только что выставил вон. Телефонный звонок с извинениями и масса SMS с просьбой вернуться догнали Запашного и его друзей уже в другом заведении. Но от антирекламы, как уже сообщало «URA.RU», ресторан это не избавило.

Владимир Васин
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