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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:21  16 февраля 2018 0

СМИ: перед трагедией пилоты рухнувшего Ан-148 кричали и ругались

Иллюстрации, разное, вертолет, наушники, кабина, полет, пилоты
В катастрофе погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Пилоты рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148 перед катастрофой кричали и ругались, столкнувшись с разными показателями скорости на дисплеях. Эти данные были получены и приобщены следователями к уголовному делу после расшифровки параметрического и речевого самописцев.

«В ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве следователей главного управления по расследованию особо важных дел СКР, получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье. Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями», — цитирует «Коммерсант» слова официального представителя СКР Светланы Петренко. Она отметила, что детали записей речевого самописца являются тайной следствия.

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По данным издания, восстановленная запись «черного ящика» оказалась короткой. После вылета пилоты читали контрольную карту, приводили в действие и проверяли работу приборы и технические узлы. Однако обогрев приемников полного давления (датчиков, которые считывают информацию о скорости воздушного судна) они не включили, хотя это действие записано в карте.

Вскоре после взлета пилоты обратили внимание на критически низкие показатели скорости, к тому же различающиеся на разных приборах. Они стали ругаться и пытались исправить ситуацию. Чтобы увеличить скорость, они попытались разогнать самолет в пикировании, направив его нос к земле. Столкновение с ней произошло уже под нечленораздельные крики экипажа. По данным собеседника «Коммерсанта», данные речевого самописца говорят о том, что пилоты так и не поняли, из-за чего произошли расхождения в скорости на дисплеях, следовательно, не могли справиться с критической ситуацией.

Напомним, что самолет Ан-148 потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье. На его борту находились 71 человек. Воздушное судно столкнулось с землей на скорости 800 км/ч, отмечает «Русская планета». Катастрофа произошла спустя шесть минут и пять секунд после взлета из аэропорта Домодедово.

Иван Шестак
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