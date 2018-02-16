08:21 16 февраля 2018 0

В катастрофе погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пилоты рухнувшего в Подмосковье самолета Ан-148 перед катастрофой кричали и ругались, столкнувшись с разными показателями скорости на дисплеях. Эти данные были получены и приобщены следователями к уголовному делу после расшифровки параметрического и речевого самописцев.

«В ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве следователей главного управления по расследованию особо важных дел СКР, получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье. Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями», — цитирует «Коммерсант» слова официального представителя СКР Светланы Петренко. Она отметила, что детали записей речевого самописца являются тайной следствия.

По данным издания, восстановленная запись «черного ящика» оказалась короткой. После вылета пилоты читали контрольную карту, приводили в действие и проверяли работу приборы и технические узлы. Однако обогрев приемников полного давления (датчиков, которые считывают информацию о скорости воздушного судна) они не включили, хотя это действие записано в карте.

Вскоре после взлета пилоты обратили внимание на критически низкие показатели скорости, к тому же различающиеся на разных приборах. Они стали ругаться и пытались исправить ситуацию. Чтобы увеличить скорость, они попытались разогнать самолет в пикировании, направив его нос к земле. Столкновение с ней произошло уже под нечленораздельные крики экипажа. По данным собеседника «Коммерсанта», данные речевого самописца говорят о том, что пилоты так и не поняли, из-за чего произошли расхождения в скорости на дисплеях, следовательно, не могли справиться с критической ситуацией.

Напомним, что самолет Ан-148 потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье. На его борту находились 71 человек. Воздушное судно столкнулось с землей на скорости 800 км/ч, отмечает «Русская планета». Катастрофа произошла спустя шесть минут и пять секунд после взлета из аэропорта Домодедово.