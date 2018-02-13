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13 февраля 2018
18:50  13 февраля 2018 0

Названа официальная версия крушения самолета Ан-148

Информацию с «черных ящиков» считывали в лаборатории МАКФото: сайт Межгосударственного авиационного комитета
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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В Межгосударственном авиационном комитете (МАК), который занимается расшифровкой информации с бортового параметрического самописца Ан-148, считали данные о крушении самолета в небе над Москвой. Специалисты провели предварительный анализ информации и обнародовали одну из версий крушения борта.

Причиной катастрофы могло стать некорректное отображение скорости лайнера на приборах из-за обледенения приемников полного давления, отмечается на сайте МАК. Показатели «черного ящика» свидетельствуют о том, что обогрев всех приемников, который используется при плохих погодных условиях, по неизвестным причинам был выключен. Расхождения в показаниях скорости от разных агрегатов появились примерно через две с половиной минуты после взлета на высоте порядка 1300 метров и скорости 465-470 км\ч.

Чтобы выяснить причины, по которым обогрев был отключен, комиссия планирует изучить действия экипажа и проверить агрегаты на предмет неисправностей и отказов. Также специалисты МАК могут получить новые данные после расшифровки речевого самописца самолета.

Самолет «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — никто не выжил. Ранее «URA.RU» публиковало версию крушения, которую озвучили СМИ.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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