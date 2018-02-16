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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
04:35  16 февраля 2018 0

МАК: данные речевого и параметрического самописцев Ан-148 полностью совпали

Экипажи Ан-148, тем временем, усилили летчиком-инструкторомФото: Wikimedia Commons, Анна Зверева
новость из сюжета:
Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Межгосударственный авиационый комитет (МАК) накануне вечером завершил расшифровку речевого и параметрического самописцев Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье в минувшие выходные. По информации МАК данные приборов полностью совпали.

Таким образом, уже в ближайшее время могут появиться первые официальные выводы о причинах катастрофы. «Расшифровка и предварительный анализ записи подтвердили информацию, зарегистрированную параметрическим регистратором полетных данных, — говорится в сообщении комиссии МАК. — Полученная информация Комиссией по расследованию авиационного происшествия направлена в Следственный комитет Российской Федерации».

Напомним, ранее расшифрованный речевой самописец показал: пилоты заметили, что приборы неправильно передают информацию о скорости воздушного судна. Это стало возможным из-за того, не был включен обогрев датчиков скорости, в результате чего произошло их обледенение.

Как ранее писало «URA.RU», Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Московской области через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. В результате катастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Между тем, в Минтранспорта РФ не видят оснований для приостановки сертификата у самолета Ан-148. Как сообщает «Эхо Москвы», об этом заявил глава ведомства Максим Соколов. В самой авиакомпании, тем временем уже сделали первые выводы после трагедии: лайнеры, полеты которых были сперва приостановлены, снова возвращаются на маршруты, но с усиленными экипажами: в кабине Ан-148, кроме командира воздушного судна и второго пилота, будет находиться летчик-инструктор, в задачу которого будет входить контроль за действиями пилотов в штатных и нештатных ситуациях.

«Воздушные суда, входящие в авиапарк авиакомпании, соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации», — говорится в сообщении на сайте «Саратовских авиалиний».

Евгений Александров
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