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На рост явки на выборах президента работают только 3 региона Урала. Как губернаторы слили задание
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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
13:36  16 февраля 2018 5

Тунгусов соберет свердловских мэров на закрытое совещание по выборам, пока Куйвашев и Орлов в Сочи

Встреча Евгения Куйвашева с депутатами гордум муниципалитетов Свердловской области. Екатеринбург, тунгусов владимир, накрытый стол, астахов михаил, вольф виталий, фуршет
Владимир Тунгусов пообщается с мэрами с глазу на глазФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Субботу, 17 февраля, свердловские мэры проведут на совещании, посвященном предстоящим выборам президента России. Глав муниципалитетов зовут на «Форум организаторов выборов», который пройдет в МВЦ «Екатеринбург- ЭКСПО».

Ожидается, что перед собравшимися выступит первый замглавы региона Владимир Тунгусов, только вернувшийся из Москвы, где под эгидой администрации президента учился работать на выборах президента. В администрации губернатора оперативно уточнить эту информацию пока не удалось.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев со своим первым заместителем Алексеем Орловым пребывает на международном экономическом форуме в Сочи. В регионе они появятся только в начале следующей недели.

В понедельник у главы региона в планах встреча с молодежным крылом ОНФ и вручение госнаград, весь день во вторник Евгений Куйвашев будет занят приемом секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Поездки губернатора по области в 2018 году, открывшиеся визитом в Нижний Тагил, продолжатся совещанием в Первоуральске в среду, 21 февраля, и открытием ледовой арены в Каменске-Уральском в четверг.

Антон Ольшанников
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