20:15 15 февраля 2018 7

Миллиардер Грудинин сделал скандальную оговорку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин публично признался, что в случае избрания не собирается отказываться от своего бизнеса. Скандальная оговорка прозвучала в ответ на вопрос о том, как политик намерен избавляться от активов после возможной победы.

Как известно, глава государства не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью. Девушка-корреспондент осведомилась, есть ли у коммуниста-миллиардера потенциальные покупатели на его предприятия, включая ЗАО «Совхоз им. Ленина», пишет агентство «Nation news». И получила в ответ откровенное: «Есть законодательство Российской Федерации. И есть разные методы обхода». Прежде чем ошеломленные журналисты пришли в себя, Грудинин успел поправиться. «Ну, не обхода, а решения этой проблемы», — попытался смягчить свое заявление кандидат, но было уже поздно.

Это не первый случай, когда сведения об активах и слова Павла Грудинина расходятся с образом коммуниста и борца за права обездоленных россиян. Журналисты Life.ru провели специально расследование, сравнив фактические активы и задекларированное имущества кандидата-коммуниста. В 2016 году холдинг «Совхоз им. Ленина», ООО «ТТ Девелопмент», ЗАО «Управляющая Компания Совхоз им. Ленина Плюс» получили доход в 4,5 млрд рублей. Доля сельхозпроизводства в этой сумме чуть больше 500 млн рублей или 12%. А клубники — на которой сделаны имя и образ Грудина, — мизерные пять процентов.

Зато активно идет распродажа совхозных земель, в том числе структурам, к которым имеет отношение сам Грудинин и его близкие. За пять последних лет с молотка ушло 165 га земли, рыночная стоимость которой составляет 22 млрд рублей. При этом по 126 гектарам отсутствуют какие-либо договоры, и объем недоплаченных в казну налогов, по расчетам «Life», также исчисляется миллиардами.

Из 520 пайщиков-крестьян, которые под страхом увольнения или выселения внесли свои участки в уставной фонд, свидетельства об этом получили лишь двое — и те по суду. Каждому из них причиталось бы более 120 млн рублей от продажи совхозных земель, но они не получили ничего. Обращения в суды и прокуратору, даже возбуждение уголовных дел заканчивались ничем. А одну из пострадавших — бывшую узницу концлагеря Нину Резник — коммунист-миллиардер записал в рейдеры. На этом фоне слова Грудинина: «я не власть, я не люблю воров и болтунов», — производят странное впечатление.

Тем более что это далеко не все скандалы, которые генерирует кандидат от КПРФ по мере того, как разворачивается его кампания. ЦИК и налоговики уличили его в незакрытых счетах в иностранных банках, в его штабы приходит с обысками полиция, а СМИ публикуют материалы о роскошной зарубежной недвижимости претендента на президентский пост.