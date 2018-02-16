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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:01  16 февраля 2018 1

Книгу Насти Рыбки смели с прилавков после скандала с Дерипаской

Книгу Насти Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера, или клон для олигарха» раскупилиФото: Анастасия Вашукевич, «Инстаграм»

Издательство «Эксмо» распродало весь тираж книги Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) «Дневник по соблазнению миллиардера, или клон для олигарха». Спрос на книгу резко увеличился после скандала с очередным «расследованием» Навального, в котором фигурировали миллиардер Олег Дерипаска и Анастасия Вашукевич.

«Динамика продаж книги автора Насти Рыбки изменилась. До 8 февраля книга продавалась очень медленно, сейчас тираж закончился. Суммарно за неделю продали около 1,5 тысячи экземпляров», — цитирует «РБК» представителей издательства. Они также рассказали, что электронные продажи книги выросли больше чем в 100 раз.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд против Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и Александра Кириллова (псевдоним «Алекс Лесли») с иском о защите чести и достоинства, сообщало «Федеральное агентство новостей». Вашукевич и Кириллов опубликовали фотографии и записи разговоров Дерипаски без его согласия.

Дарья Корчак
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