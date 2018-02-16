16:00 16 февраля 2018 1

Депутаты Николай Бабин и Фуат Сайфитдинов прибыли на церемонию в числе первых Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени 16 февраля простились со Львом Баяндиным — первым губернатором Ямала (1991—1994 годы). Церемония проходила в ритуальном зале №2 в Патрушево, там же, где прощаются с близкими простые тюменцы, и не отличалась пафосом и торжественностью. Организаторы похорон пояснили «URA.RU», что сам Лев Сергеевич был человеком скромным, и хотя поначалу шли обсуждения об аренде какого-либо дома культуры, семья поддержала другой вариант.

Все время пока длилось прощание, в зале не было свободного места. Фотография в деревянной рамке размером 20 на 30 см, стоявшая прямо напротив входа в ритуальный зал, утопала в гвоздиках и красных розах. Цветы и венки несли друзья, родные и коллеги Льва Баяндина, среди которых было немало представителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Отдать дань памяти первому губернатору Ямала приехали член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Неелов, который в 1994 году сменил Баяндина на посту главы округа, бывший председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Харючи, руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области Виталий Аленин. Тюменскую областную думу представляли спикер Сергей Корепанов, депутаты Николай Бабин и Фуат Сайфитдинов. Присутствовали также председатель Совета ветеранов при представительстве ЯНАО в Тюменской области Евгений Шадрин и экс-гендиректор ООО «Тюменьстальмост» Станислав Кушнаренко. Губернаторы ЯНАО и Тюменской области, Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев, сегодня находятся в Сочи, но присылали свои соболезнования.

Проводить ветерана в последний путь пришло все руководство ГУ МЧС России по Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Среди тех, кто пришел проводить в последний путь знаменитого ямальца, было много тюменских спасателей. Лев Сергеевич с 1998 года возглавлял управление мероприятий защиты населения территорий Тюменской области и только пару лет назад вышел на пенсию. В пресс-службе ведомства пояснили, что начальник регионального ГУ МЧС России Юрий Алехин и Лев Баяндин были близкими друзьями, и попросили воздержаться от фотосъемки.

Сергей Харючи в беседе с «URA.RU» рассказал, что Лев Сергеевич запомнился ему честным, порядочным и открытым человеком, иногда доверчивым, но при этом очень мужественным.

«Пережить такое, что легло на его плечи, не каждый бы смог.

Указ, которым его Борис Ельцин освободил от должности, сославшись на дискредитацию органов власти, это была чисто политическая месть, чтобы расправиться с непокорным и неугодным лидером региона.

Не каждому дано совершать подвиги в мирное время на таких государственных должностях. Он делал все для того, чтобы Ямал был самостоятельным субъектом, а отношения Югры, Тюмени и Ямала были выстроены на справедливой основе», — подчеркнул Харючи.

12 февраля 1994 года президент РФ Борис Ельцин освободил Льва Баяндина от должности на основании систематического превышения полномочий. Исполняющим обязанности главы администрации ЯНАО он тогда назначил Юрия Неелова.

Знаменитого ямальца, который последние 20 лет жил в Тюмени, не забыли на Севере Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Во время церемонии прощания присутствующие вспоминали истории, связанные с Львом Баяндиным. Председатель ветеранской организации спасателей региона Акрам Ибрагимов рассказал о том, как Баяндин вместе с космонавтом Германом Титовым искал на Ямале обломок ракетоносителя, который ненцы хранили за чумом. Депутат Николай Бабин делился моментами с охоты, где они часто бывали с Львом Сергеевичем. «Я запомнил его настоящим русским мужиком. В нем всегда было чувство доброты к людям. Он старался приложить все силы, чтобы достичь поставленных целей», — отметил он.

Акрам Ибрагимов сообщил, что буквально две недели назад навещал Льва Баяндина в больнице. «Он всегда давал ценные советы, рассказывал интересные истории. С ним можно было подолгу говорить, это же человек-кладезь, который обладал уникальной памятью. Меня всегда удивляло, как через столько лет он помнил всех простых работяг и буровых мастеров, с которыми работал, осваивая Север, по имени и отчеству. Не ошибусь, если скажу, что он мало кого обидел в жизни», — поделился Ибрагимов. Он отметил, что, даже будучи на пенсии, Лев Баяндин не забывал о тюменских спасателях и каждую неделю заходил в гости. «Жалею только, что не успел Лев Сергеевич мемуары написать, мы договаривались с ним об этом… Очень рано ушел», — поделился спасатель.

Лев Баяндин с 1991 по 1993 год руководил администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа. Он ушел из жизни 14 февраля в возрасте 76 лет.