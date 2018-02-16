В Кургане преподаватель колледжа получила взятку куклой

18:40 16 февраля 2018 1

Студенты купили игрушку, чтобы получить «пятерки» по литературе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане перед судом предстанет бывший преподаватель русского языка и литературы в колледже. Ее обвиняют в совершении 130 преступлений, среди которых мелкое взяточничество и служебный подлог.

Как пояснили в прокуратуре Курганской области, в декабре 2016 года женщина сообщила старосте одной из групп, что студенты могут без проверки знаний успешно сдать контрольную по литературе. Для этого нужно всего лишь сдать по 200 рублей каждому и приобрести для преподавателя куклу. Студенты собрали 3400 рублей, купили заказанный подарок и передали его преподавателю вместе со списком тех, кто сдал деньги. После этого женщина внесла в журнал отметки, что контрольная этими учащимися пройдена.

В феврале 2017 года преподаватель вновь решила организовать денежный сбор: на этот раз за сдачу контрольной каждому предлагалось сдать по 300 рублей. В июне этого же года студенты вновь собрали деньги за контрольную по литературе, а потом и за экзамен по русскому языку. Всего таким образом преподавателю удалось выручить около 20 тысяч рублей. Так как ложные сведения об успеваемости женщина вносила в официальные документы — зачетные книжки студентов, ее действия следственные органы квалифицировали как служебный подлог.

На допросах бывший преподаватель свою вину не признала. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, уточнили в прокуратуре.