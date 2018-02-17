Памфилова вспомнила о своих президентских амбициях и разрешила посвистывать во время голосования

02:51 17 февраля 2018 0

Элла Памфилова стала гостем программы «Вечерний Ургант» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова стала гостем очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Во время беседы с ведущим — Иваном Ургантом — она вспомнила о выборах президента 2000 года, в которых принимала участие в качестве кандидата, о своем свидании в избирательном участке и рассказала, как нужно выглядеть и вести себя во время голосования.

Интервью с Памфиловой началось с предложения Урганта вспомнить избирательную кампанию 2000 года. Тогда нынешний глава ЦИК стала первой женщиной в стране, которая решилась участвовать в выборах президента в качестве кандидата. Над результатами голосования — 1,01% голосов — ведущий и гостья посмеялись вместе.

«Результат налицо: тогда я пробивала лбом стену, а теперь посмотрите, сколько женщин желали участвовать в выборах», — подчеркнула Элла Памфилова, после чего, по просьбе Ивана Урганта, вспомнила свое первой участие в выборах в качестве избирателя.

Тогда, по ее признанию, в избирательном процессе ее побудило участвовать не активная политическая позиция, а влюбленность: «Это было в Москве, я была студенткой. Влюбилась. Я точно знала, когда придет на участок тот молодой человек, и фактически воспринимала выборы как свидание».

Далее чиновницу ждал блиц, который ведущий назвал «Все, что вы хотели узнать о выборах, но боялись спросить»: Минимальное количество одежды, в котором можно идти голосовать? Сколько времени можно находиться в кабинке для голосования? Можно ли петь в кабинке для голосования? Если захотел поменять свое решение, как можно вернуть бюллетень? Можно ли делать селфи с бюллетенем, чтобы все видели как ты проголосовал?

Ответы были столь же ироничны: количество одежды на избирателе не имеет значения, главное, иметь при себе паспорт; в кабинке главное не заснуть, поскольку в противном случае ожидающие очереди избиратели «могут не очень интеллигентно разбудить»; петь в кабинке для голосования можно только про себя, а вот слегка посвистывать — вполне; вернуть бюллетень невозможно, поэтому избирателям лучше хорошо подумать перед голосованием, чтобы «не кусать локти» последующие шесть лет; селфи делать не запрещено, но публикацию снимка лучше отложить до момента закрытия избирательных участков.

Завершением беседы стал обмен подарками. Элла Памфилова презентовала Урганту кружку и обложку для паспорта с логотипом ЦИКа. Ведущий же, напомнив зрителям о вероятности кибератак и сбоев во время выборов, подарил на такой случай счеты.