{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Скандал с Рыбкой создал Потанин. Собчак тайно ездила на Урал. У Тунгусова — личный официант-министр
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Москвы
02:51  17 февраля 2018 0

Памфилова вспомнила о своих президентских амбициях и разрешила посвистывать во время голосования

Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, памфилова элла
Элла Памфилова стала гостем программы «Вечерний Ургант»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова стала гостем очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Во время беседы с ведущим — Иваном Ургантом — она вспомнила о выборах президента 2000 года, в которых принимала участие в качестве кандидата, о своем свидании в избирательном участке и рассказала, как нужно выглядеть и вести себя во время голосования.

Интервью с Памфиловой началось с предложения Урганта вспомнить избирательную кампанию 2000 года. Тогда нынешний глава ЦИК стала первой женщиной в стране, которая решилась участвовать в выборах президента в качестве кандидата. Над результатами голосования — 1,01% голосов — ведущий и гостья посмеялись вместе.

«Результат налицо: тогда я пробивала лбом стену, а теперь посмотрите, сколько женщин желали участвовать в выборах», — подчеркнула Элла Памфилова, после чего, по просьбе Ивана Урганта, вспомнила свое первой участие в выборах в качестве избирателя.

Тогда, по ее признанию, в избирательном процессе ее побудило участвовать не активная политическая позиция, а влюбленность: «Это было в Москве, я была студенткой. Влюбилась. Я точно знала, когда придет на участок тот молодой человек, и фактически воспринимала выборы как свидание».

Далее чиновницу ждал блиц, который ведущий назвал «Все, что вы хотели узнать о выборах, но боялись спросить»: Минимальное количество одежды, в котором можно идти голосовать? Сколько времени можно находиться в кабинке для голосования? Можно ли петь в кабинке для голосования? Если захотел поменять свое решение, как можно вернуть бюллетень? Можно ли делать селфи с бюллетенем, чтобы все видели как ты проголосовал?

Ответы были столь же ироничны: количество одежды на избирателе не имеет значения, главное, иметь при себе паспорт; в кабинке главное не заснуть, поскольку в противном случае ожидающие очереди избиратели «могут не очень интеллигентно разбудить»; петь в кабинке для голосования можно только про себя, а вот слегка посвистывать — вполне; вернуть бюллетень невозможно, поэтому избирателям лучше хорошо подумать перед голосованием, чтобы «не кусать локти» последующие шесть лет; селфи делать не запрещено, но публикацию снимка лучше отложить до момента закрытия избирательных участков.

Завершением беседы стал обмен подарками. Элла Памфилова презентовала Урганту кружку и обложку для паспорта с логотипом ЦИКа. Ведущий же, напомнив зрителям о вероятности кибератак и сбоев во время выборов, подарил на такой случай счеты.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров