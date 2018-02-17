07:40 17 февраля 2018 0

Пенсионные льготы открыто назвали пережитком прошлого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко назвал условием сбалансированности Пенсионного фонда отказ от «рудиментов», доставшихся от СССР. В частности, от досрочного выхода на пенсию для ряда профессий и других льгот. Об этом он заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Много льгот для тех, кто сейчас работает. Я имею ввиду ставки и тарифы пенсионные, очень много преференций для тех, кто работает, те же досрочные пенсии. Если даже это убрать, то дефицита не будет, финансовая модель будет сбалансирована сейчас», — цитирует «Газета.ру» слова Вовченко. Отказ от них, по мнению чиновника, обеспечит стабильное пополнение бюджета ПФР.

«Если мы придержимся четко страховой модели пенсионного обеспечения, какой она должна быть, все остальные рудименты, не связанные со страховой моделью, просто можно будет отметать изначально. Мы будем в балансе, и государство будет способно эти обязательства перед своими гражданами исполнять и наращивать», — пояснил он. На сегодня среди «рудиментов», от которых предлагается отказаться, числятся досрочный выход на пенсию для военных, индексации пенсий работающим пенсионерам и выплата их богатым работающим пенсионерам, а также более ранний срок ухода на отдых для женщин. Главным же новшеством должно стать повышение пенсионного возраста, на чем настаивает экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала абсолютным приоритетом для правительства повышение пенсий до 2,5 размера прожиточного минимума, то есть до 25 тыс. рублей. Правда, как следует из дальнейших разъяснений, это произойдет к 2030 году.