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17 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:49  17 февраля 2018 2

Следователи назвали предварительную причину смерти девочки в подмосковном детском саду

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, реанимация, скорая помощь, биобокс
Экспертиза не выявила признаков переохлаждения у погибшего ребенкаФото: Илья Московец © URA.RU

Предварительно, причиной смерти девочки в детском саду Новой Москвы могла стать сердечная дисфункция. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по итогам вскрытия тела погибшего ребенка.

По информации следователей, экспертиза не выявила признаков переохлаждения, а также внутренних или внешних травм у ребенка. Не нашла подтверждения и информация СМИ о том, что девочку на длительное время забыли на улице и она могла замерзнуть насмерть. На допросах воспитатели и руководители детсада, где произошла трагедия, показали, что прогулка «производилась в соответствии с предусмотренными нормами». На улице у девочки произошел приступ, ее доставили в помещение, и медсестра оказывала ребенку первую помощь, пока не приехала «скорая помощь», передает телеканал 360. Сейчас следователи собирают информацию о состоянии здоровья малышки.

Трагедия случилась утром 16 февраля в детском саду в Новой Москве. Возбуждено сразу два уголовных дела — по статьям «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «Халатность», пишет Nation News.

Ранее отец погибшей девочки рассказал СМИ, что дочь не любила ходить в детский сад и жаловалась, что ее там обижают. По словам мужчины, девочка была здорова, за месяц до смерти прошла плановое обследование и сдала анализы.

Наталья Володина
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