Следователи назвали предварительную причину смерти девочки в подмосковном детском саду

Предварительно, причиной смерти девочки в детском саду Новой Москвы могла стать сердечная дисфункция. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по итогам вскрытия тела погибшего ребенка.
По информации следователей, экспертиза не выявила признаков переохлаждения, а также внутренних или внешних травм у ребенка. Не нашла подтверждения и информация СМИ о том, что девочку на длительное время забыли на улице и она могла замерзнуть насмерть. На допросах воспитатели и руководители детсада, где произошла трагедия, показали, что прогулка «производилась в соответствии с предусмотренными нормами». На улице у девочки произошел приступ, ее доставили в помещение, и медсестра оказывала ребенку первую помощь, пока не приехала «скорая помощь», передает телеканал 360. Сейчас следователи собирают информацию о состоянии здоровья малышки.
Трагедия случилась утром 16 февраля в детском саду в Новой Москве. Возбуждено сразу два уголовных дела — по статьям «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и «Халатность», пишет Nation News.
Ранее отец погибшей девочки рассказал СМИ, что дочь не любила ходить в детский сад и жаловалась, что ее там обижают. По словам мужчины, девочка была здорова, за месяц до смерти прошла плановое обследование и сдала анализы.