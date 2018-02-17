Девочка, которую нашли замерзшей в детском саду Москвы, жаловалась на воспитателей. Об этом заявил ее отец Ниязи Рзаев.
Он добавил, что малышка не любила ходить в детский сад. «Сначала нормально ходила, а потом что-то перестала, говорила: „Не хочу в садик, там обижают“», — цитирует его слова телеканал 360. Также он предположил, что дочка могла бояться воспитателей, которые кричали на других детей. Также Рзаев сообщил, что за несколько дней до трагедии обнаружил на теле дочки синяки, напоминает «Ридус», а до этого однажды она пришла домой с разорванной губой.
ЧП произошло в детском саду № 2120 в Новой Москве. Утром детей вывели на улицу, затем они вернулись на завтрак. И только через два часа воспитатель и нянечка выяснили, что одного ребенка не хватает — в 11:45 они нашли мертвую девочку в сугробе, сообщил сайт VSE42.Ru. Персонал садика утверждает, что потерявшую сознание девочку сразу после этого принесли в помещение и попытались оказать ей помощь. При этом, по словам отца погибшей, она была абсолютно здорова, за месяц до смерти прошла плановое обследование и сдала анализы, сообщает агентство Nation news.