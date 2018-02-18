Житель Сибири сорвался со столба во время празднования Масленицы. ВИДЕО

Празднование Масленицы иногда опасно для людей
Житель Кузбасса сорвался со столба во время празднования Масленицы. Мужчина получил серьезные травмы, но выжил и сейчас находится под наблюдением врачей.
Инцидент произошел 17 февраля в Анжеро-Судженске Кемеровской области. Там в центре города проходили народные гуляния. Сибиряк поднялся на масленичный столб за подарком, однако снять приз не смог и решил спуститься вниз. Во время спуска мужчина не удержался на скользком стволе и с большой высоты рухнул вниз. Этот момент попал в камеры очевидцев.
Как сообщает Newinform.com, пострадавший получил переломы ребер и лопатки и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. Как добавляет канал 360, после несчастного случая празднование Масленицы в городе отменили.