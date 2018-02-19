13:33 19 февраля 2018 7

Из-за бездействия украинских властей с России могут начать снимать санкции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович заявил, что на Западе вызывает страх и нескрываемое раздражение неспособность киевских властей соблюсти Минские соглашения. Это может привести к снятию санкций с России и давлению на Киев.

«Европейцы все больше и больше боятся Украины, все больше и больше боятся конфликтов — все хотят уже закончить. Американцам нужна дипломатическая победа. Мы же не даем им ни одного, ни другого, ни третьего», — цитирует «Федеральное агентство новостей» слова Рабиновича.

По его мнению, европейским странам надоело жить рядом с соседом, на территории которого годами идут военные действия. ЕС опасается, что они в любой момент могут вспыхнуть с новой силой и выйти за границы страны. В то же время Киев ничего не делает, чтобы решить конфликт.

Если ситуация продолжится, отмечает «Утро.ру», Запад, и в первую очередь ЕС, начнет снимать с России санкции, предполагает депутат. В это же время Киев будет испытывать давление. «Они начнут делать и то, и другое. Я не знаю, почему наши политики, если такие еще остались, не могут в этом процессе разобраться», — подчеркнул Рабинович.

Ранее бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили предсказал Украине скорый развал. Среди причин он указал коррупцию власти и сепаратистские настроения в отдельных районах страны.