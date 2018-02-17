{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Скандал с Рыбкой создал Потанин. Собчак тайно ездила на Урал. У Тунгусова — личный официант-министр
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:56  17 февраля 2018 7

Украине предсказали скорый развал из-за олигархов и сепаратистов

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Саакашвили назвал причины распада УкраиныФото: depositphotos.com © URA.RU

Украине как государству грозит скорый развал. Среди причин: коррупция власти, а также сепаратистские настроения в отдельных районах страны. Такое мнение выразил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили.

«Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% экономики принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют половиной этой части», — приводит RT интервью Саакашвили, которое он дал австрийской газете Die Presse. По его мнению, в стране «орудуют полувоенные формирования», которые использует Порошенко. «Подобные вооруженные группировки есть в подчинении министра внутренних дел и Ахметова», — приводит его слова «Русская планета». Саакашвили добавил, что экономика Украины в стагнации: «экономический рост на уровне 2% — это слабый показатель при инфляции в 13%».

Говоря о распаде Украины, бывший глава Одесской области отметил, что восточные и южные части страны «погибают экономически». «В Буковине и Закарпатье есть множество национальных меньшинств — это румыны и венгры. Там растут сепаратистские настроения, которые мы уже видим на востоке. Все больше украинцев иммигрируют. Все это ведет к дезинтеграции и криминализации государства», — пояснил Саакашвили.

Ранее стала известно, что 12 февраля бывшего президента Грузии задержали в Киеве, после чего выдворили в Польшу. Комментируя произошедшее, Саакашвили резко высказался в адрес украинского лидера Петра Порошенко, назвав его «подлым барыгой».

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров