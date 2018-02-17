Украине предсказали скорый развал из-за олигархов и сепаратистов

Украине как государству грозит скорый развал. Среди причин: коррупция власти, а также сепаратистские настроения в отдельных районах страны. Такое мнение выразил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили.
«Украина превращается в мафиозное государство из-за больших экономических интересов олигархов. 70% экономики принадлежат семи олигархам, и самые главные из них — это Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которые вместе владеют половиной этой части», — приводит RT интервью Саакашвили, которое он дал австрийской газете Die Presse. По его мнению, в стране «орудуют полувоенные формирования», которые использует Порошенко. «Подобные вооруженные группировки есть в подчинении министра внутренних дел и Ахметова», — приводит его слова «Русская планета». Саакашвили добавил, что экономика Украины в стагнации: «экономический рост на уровне 2% — это слабый показатель при инфляции в 13%».
Говоря о распаде Украины, бывший глава Одесской области отметил, что восточные и южные части страны «погибают экономически». «В Буковине и Закарпатье есть множество национальных меньшинств — это румыны и венгры. Там растут сепаратистские настроения, которые мы уже видим на востоке. Все больше украинцев иммигрируют. Все это ведет к дезинтеграции и криминализации государства», — пояснил Саакашвили.
Ранее стала известно, что 12 февраля бывшего президента Грузии задержали в Киеве, после чего выдворили в Польшу. Комментируя произошедшее, Саакашвили резко высказался в адрес украинского лидера Петра Порошенко, назвав его «подлым барыгой».