«Дядя Вова, помоги!» Пермские дольщики ушли от Грудинина обратно к Путину

17:16 19 февраля 2018 3

Пермяки, не дождавшиеся своих квартир, снова надеются привлечь внимание президента Фото со страницы Александра Шадрина в социальной сети «ВКонтакте»

В Перми обманутые дольщики после обращения к Павлу Грудинину вновь пытаются привлечь внимание президента РФ Владимира Путина. Теперь они распространяют фото с баннером президента.

Обманутые дольщики и пайщики Пермского края устроили новую акцию. На этот раз они фотографируются с баннерами Владимира Путина, выкладывают снимки в социальные сети и используют хэштег «#дядявовапомоги». «Дядя Вова, помоги!» — это призыв с плаката дольщицы Елены Лебедевой, которая в сентябре прошлого года с дочкой встретила президента на набережной Камы. Спустя некоторое время семье безвозмездно предоставили жилье.

«Купил двухкомнатную квартиру на 22-м этаже. Планировал поставить там телескоп и смотреть на звезды. Только до моего 22-го этажа стройка так и не дошла. Каркас остановился на 19-м этаже, так что из моей квартиры даже птичьего домика не получилось. История у нас похожа на другие долгострои. Рядом со стройкой пристроился мошенник, который выкачивал из нее деньги. В итоге они закончились и стройка встала», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» врач Александр Шадрин, один из обманутых дольщиков. Он требует от региональных властей устроить встречу с потенциальным инвестором, готовым достроить дом в случае выделения дополнительного участка земли.

На прошлой неделе дольщики отошли от призывов к Путину и неожиданно записали видеообращение к кандидату в президенты РФ от КПРФ — директору Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Пермяки заявили, что не готовы вкладывать дополнительные средства в продолжение строительства домов и по-прежнему рассчитывают на появление инвестора, поэтому надеются на помощь «человека, который производит впечатление толкового хозяйственника». Следом произошла трагедия — покончил с собой дольщик Первого Пермского микрорайона (масштабный проект, который рекламировал губернатор Виктор Басаргин) Петр Бояршинов.

Ранее обманутые дольщики ради привлечения внимания властей организовали масштабную информационную кампанию — было изготовлено порядка 20 уличных баннеров и около 200 плакатов для автобусов с упомянутым хэштегом «#дядявовапомоги». Но спустя несколько дней по неизвестной причине баннеры исчезли с улиц (дольщики обратились по этому поводу в полицию), а перевозчики внезапно приняли решение удалить плакаты из общественного транспорта. Пермяки сочли, что их акция была сорвана из-за произвола чиновников (конкретных имен они не назвали).

В настоящее время в Пермском крае, по данным министерства строительства и архитектуры, порядка 1600 обманутых дольщиков. А сами дольщики утверждают, что их уже около 10 тысяч. Минстрой в большинстве случаев предлагает продолжать возведение недостроев путем создания жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). При этом многие дольщики имеют шанс получить субсидии за счет бюджета и избежать дополнительных расходов.