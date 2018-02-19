{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,34
Динамика за 2 недели
Евро 69,90
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 февраля 2018
18 февраля 2018
17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Пермского края
17:16  19 февраля 2018 3

«Дядя Вова, помоги!» Пермские дольщики ушли от Грудинина обратно к Путину

Пермяки, не дождавшиеся своих квартир, снова надеются привлечь внимание президентаФото со страницы Александра Шадрина в социальной сети «ВКонтакте»

В Перми обманутые дольщики после обращения к Павлу Грудинину вновь пытаются привлечь внимание президента РФ Владимира Путина. Теперь они распространяют фото с баннером президента.

Обманутые дольщики и пайщики Пермского края устроили новую акцию. На этот раз они фотографируются с баннерами Владимира Путина, выкладывают снимки в социальные сети и используют хэштег «#дядявовапомоги». «Дядя Вова, помоги!» — это призыв с плаката дольщицы Елены Лебедевой, которая в сентябре прошлого года с дочкой встретила президента на набережной Камы. Спустя некоторое время семье безвозмездно предоставили жилье.

Новость по теме
Пермские обманутые дольщики призвали Грудинина стать губернатором. ВИДЕО

«Купил двухкомнатную квартиру на 22-м этаже. Планировал поставить там телескоп и смотреть на звезды. Только до моего 22-го этажа стройка так и не дошла. Каркас остановился на 19-м этаже, так что из моей квартиры даже птичьего домика не получилось. История у нас похожа на другие долгострои. Рядом со стройкой пристроился мошенник, который выкачивал из нее деньги. В итоге они закончились и стройка встала», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» врач Александр Шадрин, один из обманутых дольщиков. Он требует от региональных властей устроить встречу с потенциальным инвестором, готовым достроить дом в случае выделения дополнительного участка земли.

На прошлой неделе дольщики отошли от призывов к Путину и неожиданно записали видеообращение к кандидату в президенты РФ от КПРФ — директору Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. Пермяки заявили, что не готовы вкладывать дополнительные средства в продолжение строительства домов и по-прежнему рассчитывают на появление инвестора, поэтому надеются на помощь «человека, который производит впечатление толкового хозяйственника». Следом произошла трагедия — покончил с собой дольщик Первого Пермского микрорайона (масштабный проект, который рекламировал губернатор Виктор Басаргин) Петр Бояршинов.

Новость по теме
«Дядя Вова, помоги!» Обманутая дольщица из Перми после встречи с Путиным получила жилье

Ранее обманутые дольщики ради привлечения внимания властей организовали масштабную информационную кампанию — было изготовлено порядка 20 уличных баннеров и около 200 плакатов для автобусов с упомянутым хэштегом «#дядявовапомоги». Но спустя несколько дней по неизвестной причине баннеры исчезли с улиц (дольщики обратились по этому поводу в полицию), а перевозчики внезапно приняли решение удалить плакаты из общественного транспорта. Пермяки сочли, что их акция была сорвана из-за произвола чиновников (конкретных имен они не назвали).

В настоящее время в Пермском крае, по данным министерства строительства и архитектуры, порядка 1600 обманутых дольщиков. А сами дольщики утверждают, что их уже около 10 тысяч. Минстрой в большинстве случаев предлагает продолжать возведение недостроев путем создания жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). При этом многие дольщики имеют шанс получить субсидии за счет бюджета и избежать дополнительных расходов.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров