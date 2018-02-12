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12 февраля 2018
Главные новости 
15:59  12 февраля 2018 4

Пермские обманутые дольщики призвали Грудинина стать губернатором. ВИДЕО

Визит Павла Грудинина в УрО РАН. Екатеринбург, грудинин павел
Пермяки считают, что ему удастся найти инвесторовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обманутые дольщики Прикамья выступили с обращением к кандидату в президенты Павлу Грудинину. Пермяки рассчитывают, что именно этот политик-бизнесмен найдет им инвесторов и решит проблемы недостроенных домов.

Группа обманутых дольщиков разместила в социальных сетях видеоролик, в котором выразила свое недовольство тем, как власти региона решают проблему недостроев. А на прошлой неделе сорвалась информационная кампания дольщиков, обращенная к Владимиру Путину — с улиц исчезли баннеры (обстоятельства выясняет полиция), перевозчики убрали из автобусов плакаты с хэштегом «#дядявовапомоги».

«Вместо того, чтобы все-таки попытаться объединить усилия с дольщиками и пайщиками для решения ряда кричащих проблем, они решили бороться с любым проявлением нашей активности», — заявили дольщики, которых (по их данным) в Прикамье порядка 10 тысяч.

Теперь свое обращение дольщики адресовали кандидату в президенты от КПРФ — директору Совхоза имени Ленина — Павлу Грудинину. Пермяки заявили, что не готовы вкладывать дополнительные средства в продолжение строительства домов и по-прежнему рассчитывают на появление инвестора, поэтому надеются на помощь «человека, который производит впечатление толкового хозяйственника». Дольщики рассчитывают, что кандидат в президенты Павел Грудинин сможет привлечь внимание к их проблеме на самом высоком уровне.

«Если в этот раз не получится победить на выборах президента, то милости просим к нам в Пермь — губернатором!» — заявили дольщики и добавили хэштег «дядяпашапомоги».

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Ранее министерство строительства и архитектуры Прикамья информировало, что обманутым дольщикам (по данным минстроя, их около 1600), как правило, предлагается достраивать жилье путем создания жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Такой путь решения проблемы избран и в случае Первого Пермского микрорайона — крупнейшего недостроя (проект в свое время лично рекламировал прежний губернатор Виктор Басаргин). При этом порядка 70% дольщиков (ипотечники, пенсионеры, матери-одиночки и другие) получили право на субсидии для оплаты взноса.

Что же касается инвесторов, то дольщики Первого Пермского микрорайона неоднократно заявляли о желании кого-то из застройщиков закончить возведение объекта, что сэкономило бы средства будущих жителей. Однако в минстрое «URA.RU» поясняли, что официальных предложений ни одно предприятие так и не направило.

Новое обращение дольщиков является просто очередной попыткой добиться своей цели — говорит политтехнолог Дмитрий Логинов. «Дольщики пытаются защитить свои права, используя все возможности. Не стоит недооценивать этих людей — они не могут получить свое жилье, которое приобретали на кредиты и по ипотеке. Люди, доведенные до крайности, в десятки раз опаснее любой оппозиции. Странно, что бюрократический аппарат не берет это в расчет», — отметил собеседник.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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