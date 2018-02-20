В аэропорту «Кольцово» 20 февраля около 1 часа 30 минут ночи приземлился самолет, на котором в Екатеринбург прибыл секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Как сообщил «URA.RU» источник в партийных кругах, вместе с ним в уральскую столицу прибыли представители федеральных органов власти. Список их фамилий пока не уточняется.
По неофициальной информации, гостей встретили у трапа самолета первые лица Свердловской области, которым предстоит обсудить с Турчаком ряд политических вопросов. В частности, ожидается, что секретарь Генсовета даст аудиенцию губернатору Евгению Куйвашеву и его первому заместителю Владимиру Тунгусову.
В Департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области не стали подтверждать информацию о личной встрече руководителя генсовета с высокопоставленными свердловскими чиновниками. «По мероприятиям, не подразумевающим обнародование, я информацию не предоставляю», — заявил директор департамента Александр Иванов.
Как ранее сообщало агентство, Турчак проведет в Екатеринбурге партийный промышленный форум «Локомотивы роста: индустрии будущего». Представители уральских предприятий и холдингов сообщили «URA.RU», что уже несколько дней готовятся к данному мероприятию. Совместно со Свердловским Союзом промышленников и предпринимателей они сформулировали предложения по сотрудничеству с партией. Ожидается, что в обсуждении примут участие собственники и топ-менеджеры ПНТЗ, УТМК, ТМК и многих других промышленных структур.
Также стала известна повестка заседания Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России», в котором примет участие Андрей Турчак. Участники данного мероприятия обсудят приоритетные задачи партии на 2018 год, утвердят персональный состав и структуру МКС, обсудят общественно-политическое положение во входящих в УрФО регионах, а также примут планы работы региональных отделений «ЕР» на 2018 год.