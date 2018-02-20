Грудинин пожаловался на травлю федеральными телеканалами

08:07 20 февраля 2018 2

Грудинина не устраивает негативное освещение его кампании на ТВ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин подал несколько жалоб в Центральную избирательную комиссию на субъективное освещение деятельности участников президентской гонки федеральными телеканалами. На некоторые из них в ЦИК ответили, что комиссии навязывают роль цензора. Остальные жалобы Центризбирком рассмотрит во вторник, 20 февраля, сообщил руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.

После мониторинга предвыборного федерального телеэфира в КПРФ пришли к выводу, что каналы ведут агитацию против Грудинина в пользу его соперников, так как большинство сюжетов о коммунисте подаются в негативном ключе. Таким образом, считает Соловьев, каналы грубо нарушают права кандидатов и избирателей, передают «Ведомости». В предвыборном штабе партии утверждают, что Грудинину слишком часто припоминают его зарубежные счета, недвижимость за рубежом его семьи и «обманутых пайщиков» подмосковного совхоза имени Ленина, где кандидат является директором. Также в КПРФ выяснили, что с 4 по 6 февраля из 40 показанных сюжетов больше половины были негативны и только один — положительный. А в период с 9 по 11 февраля на долю Грудинина пришлось 100% резко негативных сюжетов в федеральном телеэфире.

В ЦИК уже ответили на некоторые из жалоб. Комиссия считает, что сообщения и комментарии СМИ основываются на фактах об избирательной кампании кандидата и созданы для информирования избирателей. «Вышедший в эфир материал вами фактически цензурируется, а не анализируется», — сказала секретарь комиссии Майя Гришина.

Ранее «URA.RU» писало, что в период с 22 по 28 января Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский стали самыми упоминаемыми кандидатами в телеэфире. На долю первого пришлось 13% эфирного времени, последнего — 21%. При этом региональные каналы больше внимания уделяли коммунисту, нежели либерал-демократу.