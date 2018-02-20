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20 февраля 2018
19 февраля 2018
18 февраля 2018
13:45  20 февраля 2018 1

В Перми после проверки закрылся приют-«концлагерь» для стариков, где нашли два трупа

Долгожитель Дмитрий Юмин. 100 лет. Екатеринбург, руки, пенсионер, старик, старость, пожилой человек, морщины
Подопечным приюта не оказывали должной помощи и вниманияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Дом престарелых «Мария» в Перми закрылся после вопиющего скандала вокруг условий содержания подопечных. Старикам не оказывали должного ухода и своевременной медицинской помощи, истязали и привязывали к кроватям. Во время проверки обнаружили двух мертвых людей, которые лежали в своих кроватях, в комнатах с остальными стариками.

За 25 тысяч рублей в месяц, которые приходилось отдавать за место в пансионате, клиенты жили в непригодных условиях. Это выяснили сотрудники министерства соцразвития Прикамья и прокуратуры, отреагировавшие на многочисленные жалобы. В ходе проверки установили, что стариков привязывали к кроватям и, вероятно, били: на теле одного из постояльцев обнаружили синяки, сообщает «ВКурсе.ру». Помимо прочего, сотрудники ведомств обнаружили два трупа в кроватях. Заведение также нарушало нормы СанПиН и размещало эмигрантов.

После проверки учреждение закрылось, всех подопечных забрали родственники. Журналистов не пустили внутрь пансионата, директор «Марии» отказался от комментариев, пишет Properm.ru. Домом престарелых заинтересовался Следственный комитет, в настоящее время идет следствие. Прокуратура будет требовать в суде официального закрытия учреждения.

Ксения Томашова
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