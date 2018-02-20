В Перми после проверки закрылся приют-«концлагерь» для стариков, где нашли два трупа

Дом престарелых «Мария» в Перми закрылся после вопиющего скандала вокруг условий содержания подопечных. Старикам не оказывали должного ухода и своевременной медицинской помощи, истязали и привязывали к кроватям. Во время проверки обнаружили двух мертвых людей, которые лежали в своих кроватях, в комнатах с остальными стариками.
За 25 тысяч рублей в месяц, которые приходилось отдавать за место в пансионате, клиенты жили в непригодных условиях. Это выяснили сотрудники министерства соцразвития Прикамья и прокуратуры, отреагировавшие на многочисленные жалобы. В ходе проверки установили, что стариков привязывали к кроватям и, вероятно, били: на теле одного из постояльцев обнаружили синяки, сообщает «ВКурсе.ру». Помимо прочего, сотрудники ведомств обнаружили два трупа в кроватях. Заведение также нарушало нормы СанПиН и размещало эмигрантов.
После проверки учреждение закрылось, всех подопечных забрали родственники. Журналистов не пустили внутрь пансионата, директор «Марии» отказался от комментариев, пишет Properm.ru. Домом престарелых заинтересовался Следственный комитет, в настоящее время идет следствие. Прокуратура будет требовать в суде официального закрытия учреждения.