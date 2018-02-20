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20 февраля 2018
Главные новости Москвы
13:20  20 февраля 2018 22

У семьи Грудинина нашли роскошные особняки в Латвии

Визит Павла Грудинина в УрО РАН. Екатеринбург, указательный палец, грудинин павел
Дети вновь повредили репутации политикаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сын кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина Артем и его супруга Наталья оказались владельцами двух особняков и нескольких земельных участков в Латвии. К таким выводам пришли журналисты Life.

Журналисты изучили земельные реестры Латвии, а также регистрационные документы на имущество. Как отмечают журналисты, оказалось, что сын Павла Грудинина Артём владеет домом в латвийском городе Марупе, что буквально в десяти километрах от центра Риги. Сам поселок — это серия малоэтажных жилых домов и коттеджей, выдержанных в едином стиле на берегу небольшого искусственного озера. В посёлке есть свой тренажёрный зал с панорамными окнами, ресторан «32 августа», винный магазин и даже крытые теннисные корты. У посёлка стоят шлагбаумы — въезд ограничен. Сели считается поселением престижного класса — около домов стоят только новенькие дорогие джипы Range Rover и седаны Mercedes, BMW, Lexus. Грудинину роскошный дом обошелся в 2009 году 129 тысяч лат (по курсу того периода — более 200 тыс. евро). Также вместе с домом Грудинин-младший приобрёл землю под ним.

У супруги Артёма Натальи Грудининой в собственности, согласно материалам Life, также есть особняк в Латвии. Он расположен у побережья Балтийского моря, в селе Кестерциемс в Энгуре Тукумского района. Неподалеку от этого места разбился Виктор Цой. Наталья выкупила дом в феврале 2015 года за 110 тысяч евро. Также в собственности дамы несколько крупных земельных участков.

Ранее кандидат в президенты вызвал внимание СМИ из-за второго сына, Антона, у которого нашли особняк в Испании за 800 тысяч евро. Попадал в неловкую ситуацию и сам Павел Грудинин, когда уверял общественность, что у него нет зарубежных счетов.

Виктор Жуков
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