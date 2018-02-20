Погибшему в пермском автобусе мальчику оторвало голову

Кондуктор автобуса №68 рассказал страшные подробности утренней дорожной аварии в Перми. Удар пришелся на заднюю часть машины, где сидел 12-летний школьник. Мальчику оторвало голову.
«Я стояла спиной, когда почувствовала резкий толчок. Я упала, пассажиры соскочили и стали кричать. Я просила их успокоиться. Когда двери открылись, все выбежали в панике. Мы ведь не знали, вдруг автобус загорится или взорвется. Потом только увидели, что ребенку оторвало голову», — цитирует 59.ru слова женщины.
По ее словам, автобус, следовавший по маршруту №1, ехал на большой скорости, его заносило. Страшная авария произошла 20 февраля, около семи утра, на кольце между улицами Макаренко, Уинской и Тургенева. Возбуждено уголовное дело.