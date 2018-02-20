{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Решение отложить снос телебашни Екатеринбурга принято в Кремле
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 февраля 2018
Главные новости 
14:39  20 февраля 2018 2

Турчак прилетел в Екатеринбург для серьезного разговора с Куйвашевым и Тунгусовым

Всероссийский конкурс управленцев
Турчак проведет заседание с руководством Свердловской областиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.прибыл на Уральский оптико-механический завод. После осмотра цехов он в компании губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева и главы администрации губернатора Владимира Тунгусова ушел на закрытое совещание.

Как сообщает корреспондент «URA.RU», в заседании также принимают участие также заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов и все руководство свердловских единороссов. По завершению заседания участники познакомятся со стендами и проектами членов первого всероссийского форума «Единой России» — «Локомотивы роста — Заводы развития», где будет изучаться передовой опыт уральских предприятий.

Как ранее писало «URA.RU», участники заседания обсудят приоритетные задачи партии на 2018 год, утвердят персональный состав и структуру Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России, обсудят общественно-политическое положение во входящих в УрФО регионах, а также примут планы работы региональных отделений «ЕР» на 2018 год.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров