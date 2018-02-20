Турчак прилетел в Екатеринбург для серьезного разговора с Куйвашевым и Тунгусовым

14:39 20 февраля 2018 2

Турчак проведет заседание с руководством Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.прибыл на Уральский оптико-механический завод. После осмотра цехов он в компании губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева и главы администрации губернатора Владимира Тунгусова ушел на закрытое совещание.

Как сообщает корреспондент «URA.RU», в заседании также принимают участие также заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов и все руководство свердловских единороссов. По завершению заседания участники познакомятся со стендами и проектами членов первого всероссийского форума «Единой России» — «Локомотивы роста — Заводы развития», где будет изучаться передовой опыт уральских предприятий.

Как ранее писало «URA.RU», участники заседания обсудят приоритетные задачи партии на 2018 год, утвердят персональный состав и структуру Уральского межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России, обсудят общественно-политическое положение во входящих в УрФО регионах, а также примут планы работы региональных отделений «ЕР» на 2018 год.