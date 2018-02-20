На Шадринском заводе металлоконструкций в Курганской области 20 февраля запустили цех горячего оцинкования стальных металлоконструкций. Новое производство ООО «Точинвест Цинк» будет поставлять свою продукцию предприятиям энергетики, промышленного и дорожного строительства.
На предприятии сейчас трудится свыше ста человек, с запуском нового производства количество работников увеличится до трехсот. Как отметил губернатор Алексей Кокорин на торжественном мероприятии по запуску цеха, на сегодня ООО «Точинвест Цинк» — одно из самых экологически чистых производств, от него не будут страдать люди и окружающая среда. При цинковании используется изолированная зона подготовки, исключающая испарение кислот и реагентов в атмосферу. Всем процессом управляет роботизированный комплекс.
В разговоре с корреспондентом «URA.RU» заместитель областного департамента промышленности, транспорта, энергетики и связи Сергей Горбачев пояснил, что новое производство практически сразу попадет в топ предприятий-«миллиардников» и крупнейших налогоплательщиков области. «Уже в первый год объем производства достигнет полутора миллиардов рублей. В области уже два года подряд открываются такие предприятия, к ним относятся заводы „Буровые установки Кургана“ и „Велфарм“. У последнего миллиард будет, как только он выйдет в проектную мощность», — рассказал собеседник. По его словам, также на финальной стадии запуска находится литейное производство на заводе «Пульсатор» в Кургане, еще одно литейное предприятие откроется на базе бывшего завода «Икар» во втором квартале 2018 года.
Как добавляют в кабмине, на производстве ООО «Точинвест Цинк» правительство области, завод металлоконструкций и администрация Шадринска сегодня также заключили инвестиционный контракт. Он устанавливает меры поддержки для предприятия: льготы по налогу на имущество, прибыль, а также по транспортному налогу.