15:47 21 февраля 2018 3

Гоша Куценко представил в Салехарде свой спектакль Фото: Гоша Куценко, Instagram

Известный актер Гоша Куценко побывал в Салехарде, где состоялся спектакль «Скамейка» с его участием. По-настоящему морозная погода удивила артиста, который рассказал о своих впечатлениях от города на собственной странице в Instagram.

«Вот наша страна. Вот они, минус 30!», — говорит артист на видео, на котором он запечатлел себя и панораму заснеженного Салехарда. На кадрах видно, что такой мороз для Куценко оказался непривычным. В объектив камеры попала и новогодняя елка, которая почему-то до сих пор стоит в центре города.

«Ух ты, еще Новый год у кого-то?!», «Крутяк! И елка там абсолютно к месту», — пошутили подписчики Гоши Куценко, увидев символ праздника. Многие решили поддержать замерзшего актера. «Тяжела и неказиста жизнь российского артиста», — заметил один из его поклонников. Многие похвалили спектакль с участием Куценко и поблагодарили его за выступление.