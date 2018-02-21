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21 февраля 2018
20 февраля 2018
17:51  21 февраля 2018 1

На Урале в доме, где крыша рухнула на детей, произошло новое обрушение. ФОТО

Две квартиры в доме признаны негодными для поживанияФото: СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге в доме в Суворовском переулке, 16а второй за последние дни произошло обрушение крыши. На этот раз никто не пострадал.

«На место инцидента выезжали оперативная группа МЧС и чиновники администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Установлено, что жителям дома сейчас ничего не угрожает», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Известно, что обрушение произошло в тот момент, когда на крыше велись ремонтные работы. Один из рабочих провалился сквозь гнилые доски с чердака в квартиру. Мужчина отделался синяками.

«Спецкомиссия наняла для экспертизы управляющую компанию, которая оценила степень пригодности жилья. Установлено, что непригодны для проживания две квартиры на втором этаже № 9 и 12, остальное жилье на сегодня пригодно. После первого обрушения с вопросом о новом жилье к нам обратились семь семей, однако позже они вернулись в свои квартиры. На сегодня выбирает жилье в маневренном фонде лишь одна семья», — рассказала «URA.RU» начальник отдела по работе со СМИ администрации Орджоникидзевского района Анна Горкунова.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в доме рухнула крыша прямо на голову мужчине и двоим детям 2.5 и 9 лет. Пострадавшие получили неопасные травмы. Дом строили еще пленные немцы в 1954-56 годах, а ремонта с тех пор не было. Прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку, в СО СК РФ района возбуждено уголовное дело.

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Фото: E1.ru

Александр Лукманов
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