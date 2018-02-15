В Екатеринбурге на мужчину и двоих детей обрушился потолок. Об этом «URA.RU» сообщил источник в экстренных службах города.
На данный момент известно, что ЧП произошло в Суворовском переулке, в старом двухэтажном доме № 16-а. В одной из квартир обрушился фрагмент потолка. Кусок упал на хозяина квартиры и его двоих детей 2,5 и 9 лет.
«К счастью, все трое пострадали несильно, — сообщил инсайдер. — Врачи скорой помощи диагностировали у мужчины и детей ушибы мягких тканей. Взрослый от госпитализации отказался, дети доставлены в больницу № 9».
Сейчас на месте работают оперативные службы, которым предстоит установить причину происшествия. По некоторым данным, в ветхом жилище как раз проходит ремонт крыши.
«Данное происшествие не имеет отношения к криминалу, — прокомментировал „URA.RU“ Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. — Дом, в котором случилась беда построен ориентировочно в 1954-56 годах пленными немцами. Крышу этого здания, а также трех соседних — № 11, 14 и 20 — ремонтирует коммерческое предприятие. Старый шифер был уложен на потолок, который от ветхости мог не выдержать груза, от чего произошло обрушение. На месте происшествия полицией создана зона безопасности, никого в подъезд не запускают. По итогам начавшейся отделом полиции № 15 УМВД по городу Екатеринбургу проверки будет принято процессуальное решение».
Со своей стороны проверку организовала и прокуратура Орджоникидзевского района города.