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22 февраля 2018
21 февраля 2018
02:21  22 февраля 2018 2

Серебряков прокомментировал свое высказывание о национальной идее России. Пользователи Сети в ярости

Алексей Серебряков не стал отказываться от своих слов о национальной идее РоссииФото: скрин видеозаписи интервью с Юрием Дудем

Эмигрировавший в Канаду актер Алексей Серебряков прокомментировал свое высказывание о национальной идее России, которая, по его мнению, заключается в наглости и хамстве. В разговоре с журналистами, которые связались с ним после обрушившейся на него критики со стороны соотечественников, он не стал отказываться от своих слов и еще больше разозлил жителей России.

«Я дал интервью — и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал», — заявил Серебряков в ответ на просьбу RT прокомментировать его высказывание во время интервью с журналистом Юрием Дудем.

Такая реакция актера, как пишет портал «Дни.ру», огорчила россиян, которые активно высказывают свою позицию по этому вопросу в комментариях в социальных сетях. «Заработал на наглой и хамской России, свалил в вежливую и застенчивую Канаду. Вот и сиди там, не кукарекай», «Леша Серебряков хорошо устроился. Живет в Канаде, где национальная идея благородство и гуманизм. Но есть нюансы. Денег там ему не платят и он вынужден их зарабатывать там, где национальная идея хамство и наглость», «Жаль. Я был о нем лучшего мнения», «То, что делает Алексей, так это льёт негатив в российское медиапространство, которого и без того хватает. Окунает своих соотечественников в чан с фекалиями. Серебряков хороший актёр но, к сожалению, в жизни избрал путь подлости и фарисейства», пишут пользователи.

К слову, есть и те, кто разделяет позицию Серебрякова и высказывает в его адрес слова поддержки: «Алексей, похоже, маятник восприятия не только у своих детей раскачивает, но и в принципе у всех неравнодушных к его личности. Это здорово», «Уважаю Алексея теперь ещё больше! Как говорится, не в бровь, а в глаз. В самую точку».

Алексей Серебряков в интервью популярному видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве, а вовсе не в сообразительности, предприимчивости или достоинстве.

Сергей Демин
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