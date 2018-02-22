СМИ: Путин кардинально изменит формат послания Федеральному собранию

Предстоящее послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, запланированное на 1 марта, будет значительно отличаться от предыдущих. В 2018 году может измениться и место проведения, и сам формат.
Как рассказали «Коммерсанту» близкие к администрации президента источники, в отличие от прошлогодних посланий, это будет содержать план работы не на один год, а на шестилетний период. Кроме того, оно будет адресовано не только «пиджакам», а всему гражданскому обществу, а вместо Георгиевского зала Кремля приглашенных соберут в Большом Манеже.
Помимо членов Совета Федерации и депутатов Госдумы в числе приглашенных могут оказаться и доверенные лица Путина, однако присутствовать на встрече с президентом они будут как члены Общественной палаты или общественные деятели.
Ранее, как напоминает «Федеральное агентство новостей», предполагалось, что послание российского лидера состоится в период с 6 по 10 февраля, но позже стало известно о переносе события на 1 марта.