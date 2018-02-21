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21 февраля 2018
Главные новости Москвы
20:41  21 февраля 2018 0

Эксперты рассказали, как пауза с посланием президента повлияла на стабильность России

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин выступит перед Федеральным собраниемФото: Владимир Андреев © URA.RU

Центр политический конъюнктуры (ЦПК), считающийся приближенным к Кремлю, рассчитал индекс социально-политической стабильности страны. Показатель учитывает позитивные и негативные события, влияющие на устойчивость власти. Эксперты пришли к выводу, что за прошедшую неделю на ситуацию позитивно повлияло уверенное поведение премьера России Дмитрия Медведева на сочинском экономическом форуме, а к негативу отнесли задержку с посланием Федеральному собранию.

По словам главы ЦПК Алексея Чеснакова, выступление Медведева на форуме продемонстрировало твердость позиции российского правительства. «Такая демонстрация уверенности главы исполнительной власти не может не восприниматься как сигнал», — цитирует Чеснакова «Газета.ru».

Также в список позитивных событий попало укрепление российской валюты с 58 до 56,3 рублей за доллар. В этот же ряд ЦПК ставит уверенность глав Минфина и Минэкономразвития относительно сохранения низкой инфляции и «быстрое решение» Верховного суда, подтвердившее легитимность участия Путина в выборах в ответ на иск Ксении Собчак.

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В качестве негативного события в ЦПК отметили «простуду Путина» и желание Кремля уйти от публичного объяснения инцидента в Сирии, в результате которого, по данным МИД РФ, погибли пять россиян. Эксперты считают, что такая скрытность похожа на попытки повлиять на настроение россиян накануне выборов.

Также к негативным событиям в ЦПК отнесли расстрел православных в Дагестане и неопределенность с датой послания Владимира Путина Федеральному собранию. Последнее ставит под сомнение содержательное наполнение кампании власти.

Сотрудники ЦПК начали замерять индекс с начала 2018 года. Исходное значение индекса было взято за 100. По словам Алексея Чеснакова, показатель корректируется каждую неделю в зависимости от событий, которые произошли за это время.

События отбирают по пяти направлениям: социальная напряженность, экономические показатели, политические риски, внешнеполитическая конъюнктура, информационная активность власти и оппозиции. После этого сотрудники ЦПК дают им оценку.

К концу января рейтинг увеличился до значения 102, передает издание. Однако в феврале показатель начал снижаться. К 4 февраля он составил 101 балл, еще через неделю упал до 99 баллов, актуальное значение — 98 баллов. Чеснаков отметил, что данные пока не дают повода говорить о негативной динамике. По его словам, пока колебания относительно небольшие, что, скорее, говорит о некоторой нестабильности индекса.

Александр Пономарев
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